El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una mujer fuma un cigarro en la playa de Zarautz, una práctica que estará prohibida dede el próximo verano. Íñigo Royo

Prohibido fumar y otras normas por las que te pueden multar en la playa

Son espacios públicos, pero su uso y disfrute está regulado por ordenanzas municipales que no podemos saltarnos si no queremos exponernos a una sanción

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:04

El Ayuntamiento de Zarautz (Gipuzkoa) anunció hace unas semanas que prohibirá fumar en su playa a partir del próximo verano, una decisión pionera en Euskadi ... porque se trata del primer municipio vasco que regula el consumo de tabaco en un arenal mediante una ordenanza. La medida, que se encuentra todavía en fase de tramitación, va más allá de una simple advertencia a los usuarios que enciendan un cigarrillo en la playa zarauztarra, puesto que su incumplimiento lleva aparejada una sanción económica que podría superar los 500 euros. «No queremos criminalizar a nadie, pero consideramos que las playas deben de ser espacios saludables y libres de residuos que dañen el medio ambiente. Es una cuestión de responsabilidad colectiva y respeto por el entorno», argumenta Inaxio Illarramendi, el concejal responsable de llevar a cabo esta iniciativa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  2. 2

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  3. 3 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5

    «En clase me aburro, pero aquí me motivan»
  6. 6 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  7. 7 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  8. 8

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  9. 9

    Once años de cárcel por violar a su hijastra en Bilbao desde que tenía 12 años
  10. 10 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Prohibido fumar y otras normas por las que te pueden multar en la playa

Prohibido fumar y otras normas por las que te pueden multar en la playa