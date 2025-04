El producto de Mercadona que triunfa en el resto de España y no se vende en Euskadi

Johana Gil Sábado, 12 de abril 2025, 19:59 Comenta Compartir

Ya huele a Semana Santa y con ello se despiertan el hambre de los dulces típicos. Aunque la temporada trae a nuestras mesas todo tipo de calóricos postres, hay unos que reinan sobre todos: las torrijas y la leche frita. La receta, aunque no es complicada, implica horas de preparación. Por lo que Mercadona llega como suele ser habitual para solucionar la vida de muchos con una opción lista para servirla.

La cadena, conocida por su variedad de productos preparados aptos para el consumo inmediato, innova esta Cuaresma con la leche frita. En redes sociales, este clásico de la gastronomía es tendencia. Mientras que en el resto del país, los clientes pueden comprarlo en varios establecimientos eincluso en la tienda online, Euskadi no ha contado con suerte y no la tiene disponible (al menos hasta ahora).

La marca valenciana ha aclarado que no estará a la venta en la zona del País Vasco. La noticia surgió como respuesta a la inquietud de una usuaria en X, que aseguró haberlas buscado en las tiendas sin éxito. «¿Tenéis pensado vender la leche frita y las torrijas en Euskadi? Porque no las encuentro». «Sentimos indicarte que no tenemos estos productos en la zona de Euskadi y no tenemos información acerca de si estarán disponibles. Disculpa las molestias», señalaron desde la empresa.

El postre viene en un formato congelado que permite guardarlo y disfrutarlo cuando se desee. Una opción que ahorra tiempo para muchas personas o que amplía la posibilidad de comerlas de manera «fácil y rápida». La bandeja de 300 gramos, lo que es suficiente para varios, se vende por 6 euros. Además, quienes lo han probado y han subido sus vídeos a Internet aseguran que «tiene el sabor y la textura de siempre: crujiente por fuera y suave por dentro».