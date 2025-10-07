El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un presidente del gobierno sorprende a todos volando con Ryanair

El mandatario hizo su viaje en una compañía low-cost

B. V.

Martes, 7 de octubre 2025, 16:49

Comenta

El presidente de República Checa, Petr Pavel, sorprendió al pasaje de un vuelo comercial de Ryanair al viajar como un pasajero más. El mandatario cogió un avión entre Londres y Praga hace unos días como cualquier otra persona.

En un vídeo, difundido en redes sociales, se puede ver al dirigente mientras hace cola en la escalerilla para entrar al avión. El desplazamiento del mandatario no estaba en su agenda institucional, por lo que era un viaje privado. No obstante, Pavel no dudó en coger un vuelo low-cost.

Además, su breve estancia en Reino Unido no fue pagada por su Gobierno, sino que lo hizo de forma personal, al igual que el trayecto hasta la capital checa.

Por otra parte, Pavel ha advertido del riesgo que tendría suspender la ayuda a Ucrania tras reunirse este lunes con los líderes de los partidos políticos que han logrado representación en las elecciones parlamentarias que se celebraron este sábado y de las que salió vencedor el ex primer ministro Andrej Babis.

«Si redujéramos o incluso suspendiéramos este apoyo, nos perjudicaríamos a nosotros mismos, pero suspenderlo también tendría un impacto negativo en Ucrania, donde muchas más personas perderían la vida», ha dicho Pavel.

República Checa forma parte de una de las coaliciones que suministra armamento y equipamiento militar a Ucrania. En su caso, ha entregado ya más de 3,5 millones de municiones de gran calibre a su socio desde el inicio de la invasión rusa. Una iniciativa que Babis ha puesto en cuestión durante la campaña electoral.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  3. 3

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  4. 4

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  5. 5

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  6. 6

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  7. 7 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  8. 8 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  9. 9

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  10. 10

    Las mentiras del héroe de la exploración polar que estuvo a punto de matar a su tripulación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un presidente del gobierno sorprende a todos volando con Ryanair

Un presidente del gobierno sorprende a todos volando con Ryanair