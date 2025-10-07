Un presidente del gobierno sorprende a todos volando con Ryanair El mandatario hizo su viaje en una compañía low-cost

B. V. Martes, 7 de octubre 2025, 16:49 Comenta Compartir

El presidente de República Checa, Petr Pavel, sorprendió al pasaje de un vuelo comercial de Ryanair al viajar como un pasajero más. El mandatario cogió un avión entre Londres y Praga hace unos días como cualquier otra persona.

En un vídeo, difundido en redes sociales, se puede ver al dirigente mientras hace cola en la escalerilla para entrar al avión. El desplazamiento del mandatario no estaba en su agenda institucional, por lo que era un viaje privado. No obstante, Pavel no dudó en coger un vuelo low-cost.

Además, su breve estancia en Reino Unido no fue pagada por su Gobierno, sino que lo hizo de forma personal, al igual que el trayecto hasta la capital checa.

Czech President Petr Pavel on his way from London to Prague on a regular Ryanair flight. pic.twitter.com/F7NKJfeeoh — Tarmo 🇨🇿 🇺🇦 🇪🇺 (@TarmoFella) September 27, 2025

Por otra parte, Pavel ha advertido del riesgo que tendría suspender la ayuda a Ucrania tras reunirse este lunes con los líderes de los partidos políticos que han logrado representación en las elecciones parlamentarias que se celebraron este sábado y de las que salió vencedor el ex primer ministro Andrej Babis.

«Si redujéramos o incluso suspendiéramos este apoyo, nos perjudicaríamos a nosotros mismos, pero suspenderlo también tendría un impacto negativo en Ucrania, donde muchas más personas perderían la vida», ha dicho Pavel.

República Checa forma parte de una de las coaliciones que suministra armamento y equipamiento militar a Ucrania. En su caso, ha entregado ya más de 3,5 millones de municiones de gran calibre a su socio desde el inicio de la invasión rusa. Una iniciativa que Babis ha puesto en cuestión durante la campaña electoral.