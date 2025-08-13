El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»

Ernest Riveras denuncia públicamente la actitud de Ido Peretz durante el campeonato de atletismo Europeo sub-20 de Tampere (Finlandia)

Marina León

Marina León

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:40

«Escribo este post para pedir disculpas. A veces los comentaristas miramos los papeles y perdemos de vista la pantalla». Son las palabras del periodista de TVE Ernest Riveras por lo que sucedió en el campeonato de atletismo Europeo sub-20 de Tampere (Finlandia).

Durante la presentación de los atletas participantes en una de las carreras de relevos, el israelí Ido Peretz cogió el testigo e hizo un violento movimiento con sus manos como si se cortara el cuello. En ese momento, Riveras, encargado de la retransmisión para España por el canal Teledeporte no se dio cuenta del polémico gesto y continuó con la locución sin hacer mención alguna.

Unos días más tardes ha decidido pronunciarse sobre lo ocurrido y ha asegurado que le hubiese gustado «ver a este atleta hacer este indecente gesto de violencia y expresar entonces la indignación que me provoca su actitud», escribe en su perfil de 'X', antes Twitter. Ante la gravedad de lo que está pasando en Gaza, «este individuo debería ser expulsado para siempre del deporte», añade. El conocido locutor insiste en que si se hubiese dado cuenta durante el directo, «la calle 1 hubiese quedado desierta como protesta personal ante semejante obscenidad. Pido disculpas por no haberlo visto y no haberlo denunciado en directo», concluye.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  2. 2

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  3. 3

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  4. 4

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  5. 5

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  6. 6 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  7. 7

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  8. 8

    Los incendios desolan siete comunidades y provocan dos muertos y una docena de heridos
  9. 9 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  10. 10

    Polémica por la decisión de Fuengirola de contratar detectives para vigilar las bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»

Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»