Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte» Ernest Riveras denuncia públicamente la actitud de Ido Peretz durante el campeonato de atletismo Europeo sub-20 de Tampere (Finlandia)

Marina León Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:40

«Escribo este post para pedir disculpas. A veces los comentaristas miramos los papeles y perdemos de vista la pantalla». Son las palabras del periodista de TVE Ernest Riveras por lo que sucedió en el campeonato de atletismo Europeo sub-20 de Tampere (Finlandia).

Escribo este post para pedir disculpas. A veces los comentaristas miramos los papeles y perdemos de vista la pantalla. Me hubiese gustado este domingo ver a este atleta hacer este indecente gesto de violencia y expresar entonces la indignación que me provoca su actitud. Ante la… pic.twitter.com/SX9bmw1QL3 — Ernest Riveras (@ErnestRiveras) August 12, 2025

Durante la presentación de los atletas participantes en una de las carreras de relevos, el israelí Ido Peretz cogió el testigo e hizo un violento movimiento con sus manos como si se cortara el cuello. En ese momento, Riveras, encargado de la retransmisión para España por el canal Teledeporte no se dio cuenta del polémico gesto y continuó con la locución sin hacer mención alguna.

Unos días más tardes ha decidido pronunciarse sobre lo ocurrido y ha asegurado que le hubiese gustado «ver a este atleta hacer este indecente gesto de violencia y expresar entonces la indignación que me provoca su actitud», escribe en su perfil de 'X', antes Twitter. Ante la gravedad de lo que está pasando en Gaza, «este individuo debería ser expulsado para siempre del deporte», añade. El conocido locutor insiste en que si se hubiese dado cuenta durante el directo, «la calle 1 hubiese quedado desierta como protesta personal ante semejante obscenidad. Pido disculpas por no haberlo visto y no haberlo denunciado en directo», concluye.