Dos de los periodistas más reconocidos del país, Pedro Piqueras y Carles Francino, se encontraron ayer en el Palacio Euskalduna con motivo de la III ... edición de los Premios Alejandro Echevarría. El que fuera rostro de los informativos televisivos le preguntó al informador radiofónico sobre los cambios experimentados en la profesión durante los últimos 20 años. «Los principios no han cambiado. Lo que ha cambiado es el paisaje. Vivimos en un tsunami. Es una batalla por la confianza. Cuando vas al médico y te dice que tienes un tumor, no le dices que no es así. Cuando te haces una casa, no le dices al arquitecto dónde poner una columna. ¿Por qué con nosotros sí?», respondió Francino. «¿La solución? Seguir intentando hacer las cosas bien, que ya es mucho. El periodismo de rigor es más necesario que nunca», añadió el comunicador.

Los Premios Alejandro Echevarría nacieron hace tres años con la misión de luchar contra la desinformación. «Una sociedad mejor informada es una sociedad mejor», solía decir el impulsor de la Fundación Comunicando Futuro. Ayer, su hijo y relevo al frente de la institución, Aletxu Echevarría, recogió el testigo para subrayar la urgencia de la tarea de combatir las 'fake news'. «Con más información que nunca estamos más desinformados que nunca. Si no buscamos soluciones ahora, cuando queramos hacerlo será demasiado tarde», advirtió. Los datos subrayan esa necesidad: el 71% de los españoles consumió noticias falsas el año pasado, el 84% está preocupado por el uso de información falsa como arma y solo el 14% de la población se siente preparada para detectar los bulos. Preocupación por los jóvenes La edición de este año, que ha contado con la presidencia de honor de la Reina Letizia, ha entregado por primera vez reconocimientos en cinco categorías, más una sexta de forma excepcional. El premio a la 'Transparencia y Rigor Informativo' fue para Newtral, la startup fundada por Ana Pastor especializada en verificación. La periodista, que recibe amenazas continuas por su trabajo, destacó «el tamaño monstruoso» que han alcanzado los bulos. «Nuestra andadura contra la desinformación comenzó hace 12 años. Entonces estábamos muy solos, prácticamente nadie hablaba de estos temas. Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón», destacó. Newtral ha trabajado contrastando contenidos en Meta y Tik Tok. Precisamente la red social de Mark Zuckerberg decidió hace unas semanas prescindir de la comprobación de los contenidos, una decisión que Pastor explicó por el triunfo electoral de Donald Trump. «Si hubiera ganado Kamala Harris, no habría hecho este viraje. Europa tiene que decidir si quiere ser el salvaje oeste o no», subrayó. El siguiente premio fue para The New York Times, que fue reconocido en la categoría de 'Innovación en la lucha contra la desinformación'. El jurado quiso reconocer así su «compromiso con la verdad». El prestigioso periódico estadounidense destacó en una carta leída durante el acto que «un gran periodismo hace la sociedad más fuerte y justa». Los jóvenes ocuparon un lugar de preferencia. El propio Francino, que recibió el galardón en reconocimiento a su trayectoria, recordó una anécdota con su hijo Iván, de 14 años. «Me preguntó si era verdad que el hombre había llegado a la Luna. Le había llegado ese cuestionamiento general que existe con todo». «Íbamos a las universidades a explicar qué es esto de la verificación y nos dimos cuenta de que ya era tarde. Empezamos a ir a los colegios. Regañarles todo el tiempo es una mala estrategia. Hay que convencerles y hablarles de temas que les interesan, de futbolistas, de youtubers», apuntó Pastor. El galardón a la 'Alfabetización mediática e informativa' recayó precisamente por su trabajo con los menores en Surfear en la Red, un programa educativo para orientar a niños y adolescentes en el uso seguro de internet. «Hemos apoyado a más de 100.000 jóvenes a navegar en un entorno digital cada vez más difícil», destacó José Ignacio Goirigolzarri, presidente de la entidad. Los bulos de la dana La periodista y corresponsal Almudena Ariza, ahora destinada en Oriente Medio, vio reconocida su labor en la categoría de 'Compromiso en la lucha contra la desinformación'. «La desinformación es un tema central en su trabajo. Para ella es estar en los sitios donde pasan las cosas», explicó su marido, Luis Valdés, al recoger el premio en su nombre. La Asociación Profesional de Periodistas Valencianos y la Unió de Peridistes Valencians recibieron una mención especial por el seguimiento que los medios regionales y locales realizaron sobre la destrucción causada por la dana. «Vivimos en tiempos de tinieblas. Seamos la luz», afirmaron. Ampliar Ana Pastor y José Ignacio Goirigolzarri, entre los premiados. M.S. La velocidad de las mentiras: la gacela contra la tortuga Una de las grandes dificultades frente las 'fake news' es su facilidad de propagación, más todavía con las herramientas de la inteligencia artificial. «Christine Lagarde dice que las mentiras corren a la velocidad de las gacelas y la verdad, a la de las tortugas. Bulos ha habido toda la vida, pero ahora llegan tan rápido… ¿Cómo desmentir lo que la gente ya cree?», se preguntó Pedro Piqueras. Borja Bergareche, jurado de los premios, situó las noticias falsas como «una de las muchas variables de las amenazas híbridas. Son las guerras que no vemos, por eso son tan peligrosas y por eso nos hacen tan vulnerables».

