Bilbao ha vivido su agosto teatral con variantes. En tiempos venía el teatro en rodaje a la espera de llegar luego en temporada a Madrid, ... con estrenos que se curtían en la gira veraniega. Hubo en el agosto bilbaíno un fenómeno imprevisto en que llegaron a mantenerse seis, siete, ocho salas abiertas, tres teatros de verdad y salas de cine adaptadas que hacían de la ciudad un Broadway americano o un londinense West End de quita y pon. La Aste Nagusia creó su fórmula y al teatro en rodaje con primicias se le añadieron productos que se ha dado en llamar 'de kilómetro cero' durante una larga semana de mucho relajo. Es el mercado, amigo, y se modeló un patrón de producciones de gran público, musicales, el tirón con figuras y la explosión en un mercado dormido pero capaz de espabilar.

Se consolida la receta con peligro hasta de rutina. El do de pecho en la campaña es otra vez un musical, 'Mamma mia', un título que ya pasó por el Arriaga en 2009 (entonces Nina o Ángels Jiménez se alternaron como protagonistas), y hubo otra versión más en 2016. 'Mamma mía!' es la revelación romántica de la mujer brava, inolvidables amores perdidos… cuyas canciones han independizado temas como 'Chiquitita', 'I Do' o 'I Have a Dream', bum discográfico del decenio del 70 casi de industria global. Con el hilado típico del folletín popular de la busca de raíces, la 'Mamma mía!' de 2025 reproduce el tema, la música y el espectáculo, en ese orden.

'Los pilares de la tierra' es otro musical de amplio formato sobre el libro de Ken Follett. La convulsa Inglaterra del XII permitirá la competencia entre dos proyectos, el del Arriaga y el del Euskalduna, el confortable título familiar frente a la incógnita de una novedad musical.

Hay muestra de teatro en gira, la otra fórmula. En 'Querida Agatha Christie', Agatha, en el Gran Hotel Taoro de Tenerife, pasa la noche en vela. La amargura de la relación rota con su marido y la reciente pérdida de su madre le han hecho mella. Va a tomarse un veneno. La visita de un distinguido caballero quiebra sus planes. Él es don Benito, un escritor isleño apellidado Pérez Galdós. Se hacen confidencias, comentan deseos y frustraciones. ¿Será don Benito capaz de serenar a Agatha y salvarla?

El localismo no falta. Pabellón 6 estrena 'Urte berri off, ¡feliz 2026!', una doble experiencia: anticipar la gala televisada de Nochevieja de este 2025, y asistir como público al primer espectáculo escrito y dirigido por una inteligencia artificial (interviene el laboratorio Naia Tech), con música y humor porque, ¿es de fiar la inventiva de la IA?

En parecido punto localista y humorístico está 'Confeti; el regreso', subtitulada 'comedia musical con alguna canción'. La excusa es que a los 30 años de la disolución del aclamado grupo 'Confetti', un suceso fortuito hará que exmiembros de la mítica agrupación infantil hayan de verse las caras de nuevo. ¿Por qué la ruptura? Pues por la invasión en las radios del éxito 'Bom Bom Chip', el cambio social, y el que aquellos 'niños confeti' crecieran y su público ya madurito les olvidara. Egos y envidias. ¿Qué pasará? 'Confeti' es parte de otra historia, la del reencuentro, la del regreso.

Otra historia cercana, y otro tono de nostalgias. 'La llamaban loca' transcurre en Bilbao hace más de medio siglo con el aroma del recuerdo de una mujer cuyo amor imposible dejó para siempre una leyenda en Bilbao y e inspiró la inolvidable canción de Mocedades.

En el teatro de calle el criterio ha sido, y es, el entretenimiento de la gente menuda y no siempre la ambición. Se insiste en el teatro circense, motriz y vistoso de una fórmula escénica que ha tenido cumbres y maestros como Luca Ronconi y su 'Orlando furioso' de los años 70, o el segmento de caravanas y pasacalles del italodanés Eugenio Barba y el Odin Teatret. Y más cerca nuestro 'Deabru Beltza' en la línea efectista de grandes volúmenes itinerantes con treguas de acción narrativa. Están en el programa 'Trapu zaharra' y su peregrina tropa de extraños en una ciudad imaginaria. Y no falta la veteranía de 'Gorakada', 'Markeliñe', 'Ganso y Cía' en competencia con grupos procedentes de Taiwan, Argentina, Francia, Inglaterra, Bélgica e Italia, feliz invasión siempre en peligro de difuminarse en el bullicio, con mal acomodo entre tanto reclamo callejero.

Se ejecuta la fórmula. El gran título o la firma con gancho, humor y ofertas de mercado e improvisados regocijos botxeros. Acabada la exhibición, los más fervorosos volverán al teatro.