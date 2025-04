El pediatra Carlos González sobre la conciliación familiar: «Nos han estafado»

Marina León Domingo, 6 de abril 2025, 11:01 Comenta Compartir

El pediatra Carlos González, ha abordado recientemente un tema que preocupa cada vez más a las familias: la conciliación. Así, el profesional ha lanzado una crítica contundente al modelo actual asegurando que «nos han estafado» y que, lejos de mejorar, «hemos pasado de ocho horas uno solo a ocho horas cada uno», indica en una publicación de TikTok junto a la psicóloga Marta García.

El pediatra afirma que esta situación supone un evidente retroceso ya que, en lugar de repartir equitativamente las horas de trabajo entre ambos progenitores, los dos asumen jornadas completas. El experto también advierte sobre la importancia de la presencia de los padres en las diferentes etapas que atraviesan sus hijos, no solo en la infancia. «Es que es toda la vida. En España, los adolescentes tienen dos meses y medio de vacaciones en verano. Los padres solo tienen un mes», detalla el autor de varios libros sobre crianza como 'Bésame mucho' o 'Mi niño no me come'.

Carlos González explica que «los niños de diez a catorce años han de estar por allí, con la llave de casa, entrando y saliendo. Accediendo a a las páginas que quieran de internet sin que nadie les ayude, sin que nadie supervise... luego nos quejamos de que hay problemas con los adolescentes», asegura. «No nos necesitan solo los primeros dos años, hay que mirar la manera de que los padres y las madres puedan realmente cuidar a sus hijos», añade.

Al hilo de esto, en uno de los episodios de su podcast 'Criando sin miedo', el doctor se centra en «el mito del tiempo de calidad». «Muchos padres piensan que aunque pasan dos horas con sus hijos, como es tiempo de calidad, cuenta más», señala. «No, no es así», subraya. «Si dices en tu empresa que vas dos horas pero que como es tiempo de calidad te paguen como si hubieras ido ocho, ya verás como no cuela».