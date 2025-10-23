El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del pleno del Parlamento vasco. Legebiltzarra

El Parlamento descarta crear una comisión de investigación sobre el papel de las instituciones en el 'caso Bernedo'

Expresa su más «absoluto rechazo y condena» de los hechos denunciados en el campamento y manifiesta su «firme compromiso» con la protección de los derechos de la infancia

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:08

Comenta

El Parlamento vasco ha rechazado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre la actuación de las instituciones en el 'caso Bernedo'. ... El PP ha presentado una moción para impulsar un comité que analice y determine «las causas que hicieron posible» que el udaleku se siguiera celebrando pese a que las administraciones tenían conocimiento desde 2019 de las quejas de las familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  3. 3 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  6. 6

    «Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»
  7. 7 Detenido en Santutxu un miembro de Herri Norte por agredir a un aficionado ultra del Betis
  8. 8

    Osakidetza habilitará un vacunódromo en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe
  9. 9

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  10. 10 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Parlamento descarta crear una comisión de investigación sobre el papel de las instituciones en el 'caso Bernedo'

El Parlamento descarta crear una comisión de investigación sobre el papel de las instituciones en el &#039;caso Bernedo&#039;