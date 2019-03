Silvia Leal | Experta en innovación «Aunque parezca paradójico, la sociedad digital nos trae un futuro mucho más humano» Silvia Leal estrenará un programa de televisión en junio. / E. C. Autoridad en e-liderazgo y en la nueva revolución tecnológica, participará en Innova Bilbao, uno de los mayores foros dedicados a la vanguardia y la creatividad OLATZ HERNÁNDEZ Jueves, 28 marzo 2019, 12:36

La revolución digital, la inteligencia artificial, la robótica…Existen avances tecnológicos que facilitan la vida, pero que necesitan de una fase de aprendizaje y adaptación. Sin embargo, hay algunas mentes capaces de leer entre líneas, asimilar todos esos cambios e incluso predecirlos. El trabajo de Silvia Leal consiste precisamente en eso, en imaginar cómo será el futuro. Se ha convertido en una institución en el ámbito de la transformación digital, es autora de tres libros y una cara conocida en los medios de comunicación. Actualmente está inmersa en su nuevo proyecto, el programa 'La cuarta revolución', que se emitirá a partir de junio en la televisión pública. Sobre todo ello y mucho más hablará en Innova Bilbao, uno de los mayores foros de innovación y creatividad que organiza EL CORREO y que se celebrará el 5 y 6 de abril en el Museo Guggenheim.

– ¿Qué le atrajo del mundo de la innovación y transformación digital para convertirse en toda una autoridad?

– Fue completamente casual. Acabé la licenciatura en Ciencias Económicas en Sarriko y, al estudiar un MBA en Deusto, me surgieron unas prácticas relacionadas con un proyecto de transformación digital. De eso hace ya más de veinte años. Y ahí empezó mi carrera en el mundo de la tecnología. No obstante, quería seguir estudiando y decidí convertirme en doctora en Sociología. No me lo hubiera imaginado nunca cuando empecé la carrera, la verdad.

– ¿Qué es, para usted, la innovación?

– Hacer una cosa de forma distinta, pero aportando algo valioso. No es suficiente, por ejemplo, comprar tecnologías para hacer todo igual, cambiando tan sólo la herramienta con la que se hacen. Aunque parezca algo muy sencillo, no todas las empresas que dicen que innovan lo hacen.

Una nueva era

– ¿La crisis ha funcionado como motor para la innovación?

– Sin duda. Las crisis obligan a agudizar el ingenio y pueden ser terribles, pero al final en muchos casos se trata de 'renovarse o morir'. Si la crisis no te paraliza, las posibilidades de que innoves, aunque sea a la fuerza, son altas.

– ¿Y hacia dónde va el futuro de este sector?

– Aunque parezca paradójico, creo que la sociedad digital nos trae un futuro más humano, aunque entiendo que nos cueste verlo. Por ello, uno de los objetivos de mi nuevo programa de televisión, 'La Cuarta Revolución', es precisamente demostrar que, si lo hacemos con inteligencia, ese es el futuro que nos espera.

– Así visto, desde fuera, ese horizonte de la revolución 4.0 impresiona.

– Se trata de una era en la que la tecnología lo vuelve a cambiar todo, como ya lo hizo internet, pero esta ver son más tendencias digitales: internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial… Es algo que aún está empezando. No obstante, de nuevo soy optimista porque se espera que, por ejemplo, la inteligencia artificial incremente el PIB en un 14% para 2030.

– ¿Y cómo cambiarán nuestras vidas la robótica y la inteligencia artificial?

– Cuando nos hablan del impacto de estas tecnologías, siempre nos recuerdan que se prevé la destrucción de 75 millones de empleos. Sin embargo, ¿por qué no se aplica el mismo énfasis en los 133 millones que se van a crear? Son los datos del Foro Económico Mundial y no contemplarlos conjuntamente es una visión un poco miope.

– Comparada con otros países, ¿cómo está España en cuanto al desarrollo digital?

– Para responder a estas cosas, hay que acudir siempre a los índices oficiales. En el Digital Transformation Enablers Index (DTEI) de la Comisión Europea sacamos una puntuación del 56,4% sobre 100. Este índice refleja la infraestructura disponible, el acceso a financiación y las competencias digitales. Obtenemos una puntuación por encima de la media, pero lejos del 81,6% de Holanda o el 79% de Finlandia. No nos podemos relajar.