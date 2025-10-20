El Papa recibe por primera vez a víctimas de abusos sexuales cometidos por eclesiásticos

Por primera vez desde que fue elegido obispo de Roma el pasado 8 de mayo, el Papa León XIV se ha reunido este lunes en ... el Vaticano con un grupo de supervivientes de abusos sexuales cometidos por eclesiásticos. El encuentro se prolongó durante alrededor de una hora y en él participaron seis víctimas pertenecientes a la asociación ECA (Ending Clergy Abuse, Fin de los Abusos del Clero), quienes han considerado la cita «un momento significativo de diálogo» y han asegurado haberse «sentido escuchados» por el Pontífice. Durante su época como obispo en la diócesis peruana de Chiclayo, Robert Prevost ya demostró su convicción a la hora de afrontar esta lacra al destaparse como uno de los grandes opositores al Sodalicio de Vida Cristiana, una asociación corrompida por los abusos y disuelta por el Papa Francisco poco antes de fallecer.

«Ha sido una conversión profundamente significativa. Refleja un compromiso compartido a favor de la justicia, la curación y un cambio de verdad», ha señalado la canadiense Gemma Hickey, presidenta del consejo que lidera esta asociación que representa a víctimas de abusos del clero provenientes de más de 30 países. «Los supervivientes buscábamos desde hace tiempo un puesto en la mesa de las negociaciones y hoy nos hemos sentido escuchados», ha comentado. «Hemos venido no solo para expresar nuestras preocupaciones, sino también para ver cómo podríamos colaborar para garantizar la protección de los niños y de los adultos vulnerables en todo el mundo», ha dicho por su parte la ugandesa Janet Aguti, vicepresidenta del consejo de ECA.

La reunión de este lunes con el Papa es una respuesta a la carta que enviaron los dirigentes de esta asociación a Prevost tras su elección como obispo de Roma. En los cinco meses transcurridos desde entonces, León XIV ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por los abusos, aunque advirtiendo de que este tema no puede convertirse «en el foco central de la Iglesia». Es lo que dijo en el libro 'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI' (Penguin Random House), que incluye la entrevista que le concedió a la periodista estadounidense Elise Ann Allen. En esa conversación afirmó que las víctimas deben «ser tratadas con gran respeto y con la comprensión de que aquellos que han sufrido heridas muy profundas a causa de los abusos a veces llevan esas heridas durante toda su vida».

En una carta anterior, el Pontífice consideró «urgente» que en toda la Iglesia «arraigue una cultura de la prevención que no tolere ninguna forma de abuso: ni de poder o de autoridad, ni de conciencia o espiritual, ni sexual».

Pese a estos gestos y declaraciones, a la Iglesia todavía le queda mucho camino por recorrer para mejorar la prevención y el tratamiento de la pederastia dentro de su seno. Lo reconoció la Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores en el informe presentado la semana pasada, en el que denunció la lentitud con la que algunas diócesis proceden para ayudar a las víctimas.

También desveló la investigación la «resistencia cultural» que permanece en las comunidades católicas de algunos países a la hora de afrontar los abusos sexuales a menores cometidos por eclesiásticos.