OCU denuncia a Xiaomi por engaño: compras un móvil con dos tablets de regalo y solo llega una

Alain Mateos Martes, 10 de junio 2025, 11:05

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a la tecnológica china Xiaomi ante el Ministerio de Consumo por lo que ellos consideran «malas prácticas comerciales». El «engaño» publicitario consiste en ofrecer al cliente la posibilidad de comprar un móvil y llevarse en la misma operación dos tablets gratuitas. Pero como estas últimas están limitadas a un número concreto de existencias, si se agotan, solo llega una tablet o ninguna. Y es lo que le ha ocurrido a al menos 55 personas que han decidido poner una reclamación por estos hechos en las últimas dos semanas a través de la plataforma de la OCU. La asociación, por ende, ha decidido elevar estas denuncias ante el Gobierno.

OCU denuncia que el pedido, en un primer momento tramitado como «gestionado» en la cuenta del usuario, incluye al poco tiempo un aviso de reembolso -de cero euros puesto que se trata de un regalo- de una de las dos tablets, por lo que deja de enviarse.

Y aunque la Organización de Consumidores y Usuarios reconoce que la letra pequeña de la promoción ya recoge la limitación del stock de tablets, estos reprochan a Xiaomi que «en ningún momento la empresa actualiza esta información, ni advierte de una posible falta de stock, por lo que los usuarios no tienen forma de saber cuántas quedan». Además, cuando los clientes piden explicaciones a la tecnológica por la segunda tablet que no llega, estos no reciben contestación alguna, según afirma la OCU.

Finalmente, esta asociación solicita a la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid un procedimiento de inspección y, en caso de apreciarse las infracciones descritas, se acuerde sancionar a Xiaomi. Así mismo, debería obligarse a la empresa a, en caso de falta de stock, entregar a los consumidores afectados otro producto de similares o superiores características sin coste alguno.