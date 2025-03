El nutricionista Mario Ortiz recomienda productos de Mercadona «que no parecen saludables, pero sí lo son» El experto en nutrición analiza algunos de los alimentos más populares del supermercado valenciano

Marina León Domingo, 16 de marzo 2025, 11:17

Hacer una compra saludable requiere mirar al detalle los ingredientes de algunos productos. Es sencillo identificar esos alimentos frescos que sí se consideran aptos para una dieta equilibrada, pero siguen existiendo otros, especialmente los procesados, que tienen mala fama y hay quienes directamente los descartan. En este sentido, el nutricionista Mario Ortiz (@marioortiznutricion) se ha encargado de analizar algunos de los productos más populares de Mercadona que «no parecen saludables, pero sí lo son».

En primer lugar, habla de los cereales Avena Crunchy de cacao. «Llevan nueve gramos de azúcar por cada 100, no me parece excesivo», indica. «Lógicamente, este tipo de cereal que tiene un sabor diferente, rico en cacao, te puede ayudar a llevar una mejor alimentación», explica.

En segundo lugar, el experto en nutrición, aconseja incluir en la cesta «cualquier tipo de pan». Según detalla, «aunque no sea integral, no pasaría nada. Me importa más qué le añades a ese pan». El siguiente alimento son los batidos de chocolate 0% azúcar.

Para sorpresa de muchos de sus seguidores, también considera recomendables las salsas, «cualquiera de ellas». Aunque entre sus mejores elecciones están aquellas como el ketchup zero, «si coges cualquier otra y se la añades a un plato recomendable, no pasa nada», asegura. Por último, para los amantes del pan en cada comida, Mario Ortiz recomienda los picos Camperos de Hacendado, que entre sus ingredientes llevan únicamente harina de trigo, sal, aceite de oliva y levadura.

