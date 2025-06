La nutricionista Lidia Folgar a los padres que prohíben comer 'chuches' a sus hijos: «Tenemos un problema»

Gabriel Cuesta Jueves, 12 de junio 2025, 13:30 Comenta Compartir

Es una pregunta habitual en las consultas de los nutricionistas. Padres que observan comportamientos alterados de sus hijos en, por ejemplo, cumpleaños. Comen con ansiedad, miran de reojo buscando la aprobación para comer un caramelo o bollería... Un tema que lo han abordado en el podcast Gominolas de Petróleo el doctor Miguel A. Lurueña y la nutricionista Lidia Folgar.

«Estamos viendo que se pasa al otro extremo: prohibir a los hijos caramelos y donuts porque parece que si los comen van a morir y es súper venenoso, incluso cambiando hábitos como llegar a prohibir ir a cumpleaños porque hay hábitos insanos», ponía encima de la mesa Lurueña. La especialista en nutrición recogía el guante y reconocía que estaba «muy preocupada» al respecto.

«Es uno de los problemas más comunes en las consultas de nutrición pediátrica. Cuando un hijo tiene alterados comportamientos con la comida. Por ejemplo, en un cumple en vez de jugar se queda mesa donde está o se queda mirando de reojo solicitando aprobación o comiendo con bastante ansiedad», pone de relieve. Explica Folgar que «este tipo de comportamiento no proviene de familias desinformadas, sino de todo lo contrario». «Son las que están muy concienciadas, las que quieren hacerlo lo mejor posible», ahonda.

«Cuando intentas conseguir la alimentación perfecta, si es que existe, en un entorno que no es perfecto y está muy lejos serlo... tenemos un problema», reflexionaba la nutricionista. Explica que a veces se opta por «mantener esos hábitos desde la rigidez y hablamos de una relación alterada con la comida». «Tenemos que entender que a veces las cosas se escapan a nuestro control a veces, aunque no nos gustaría», invita. La prohibición, según su teoría, es que nace del «miedo a que pase algo a nuestros hijos permitiéndoles algo y me siento un mal padre o una mala madre».

Esta actitud proviene en muchas ocasiones «de los mensajes polarizados que se dan en redes sociales de forma drástica y sin contexto». «Hay gente que siente que si su hija toma azúcar se está envenenando. Y no lo consienten», pone como ejemplo «Fíjate que soy nutricionista y soy la primera interesada en mejorar la alimentación lo máximo posible, pero las decisiones a veces vienen de mucho más arriba y no son individuales», zanja. Y remata: «Hay que adaptarse al contexto y tienen que vivir en edad adulta de la forma más saludable conviviendo con él. No debe haber alimentos con un valor especial porque si no se va a acudir a ellos de una forma mucho más ansiosa».

