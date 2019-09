Las otras 'Greta' que luchan por cambiar el mundo Como la activista sueca, símbolo de la rebelión contra el cambio climático, hay otras niñas y adolescentes que se han convertido en la cara pública de una causa política ITSASO ÁLVAREZ Miércoles, 25 septiembre 2019, 16:22

A veces, los líderes de la protesta son muy pequeños. Como Greta Thunberg, la sueca de 16 años que hace un año inició un movimiento pacifico para poner en evidencia los peligros del calentamiento global, hay otras niñas y adolescentes que han convertido su vida en una lucha o denuncia y, contra todo pronóstico, se han convertido en la cara pública de una causa política. Activistas destacadas que, pese a su corta edad, luchan por un agua limpia, una vivienda digna, el fin del racismo. Por lo general, acreditan un acentuado desarrollo en el plano intelectual, social y ético y, lejos de amilanarse, se crecen ante la adversidad y consiguen, desde su pequeñez, grandes logros, hasta el punto de ser reconocidas entre las personas más influyentes del planeta.

1 Patricia Ramos, la Greta Thunberg española

Esta estudiante de medicina de 19 años ha sido escogida por la ONU para participar en la cumbre del clima y ha entregado las firmas al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pidiendo un mayor papel de las niñas en esta lucha. Desde pequeña reciclaba, «ahorraba agua en la medida de lo posible y reutilizaba lo que ya no me servía», pero fue un viaje a Paraguay junto a la ONG Plan Internacional lo que hace dos años le cambió los esquemas. Allí vio que «El cambio climático cambiaba el modo de vida de las personas. Las riadas y las lluvias torrenciales impedían a las familias conseguir bienes básicos, como la comida y el agua. Ante esta situación, las niñas eran las primeras en abandonar la escuela para conseguirlos. Y eso es solo un ejemplo». Para ella, España puede ser un ejemplo a seguir en la lucha contra el cambio climático ya que el terreno, el clima y la biodiversidad que componen el país es único. «Si conseguimos reducir las emisiones y cuidar el medio ambiente, todo el mundo se fijaría en nosotros. Tenemos las herramientas, solo hace falta que las utilicemos», afirma.

2 Autumn Peltier, la niña del agua

Durante su intervención en la ONU en el Día Mundial del Agua. / UN Photo

Pertenece a la tribu indígena Wiikwemkoong First Nation, situada en Ontario (Canadá). El objetivo de esta adolescente es conseguir que el agua limpia y potable sea accesible para todas las tribus de su país. Lleva luchando por esta causa desde los ocho años. Gracias a su lucha se ha convertido en la única canadiense nominada al International Children's Prize, un premio que se otorga cada año a los niños que hayan hecho una contribución significativa en defensa de los derechos de los más jóvenes. Uno de sus seguidores más destacados es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. En octubre del año pasado, Peltier criticó al gobierno de Trudeau por aprobar dos nuevas ampliaciones de oleoductos, algo que representa un riesgo para el agua potable en Columbia Británica. Trudeau le prometió que tomaría las medidas pertinentes para proteger el agua, ¿cumplirá su promesa?

3 Zulaikha Patel, mi pelo es sagrado

«Estaba luchando por cada niño africano de este país», dijo en favor de su causa. / EWN

Esta sudafricana inició a los 13 años una protesta contra el racismo de un colegio de secundaria en Pretoria en el que se obligaba a las alumnas negras a alisarse el pelo. El peinado de las alumnas estaba contemplado dentro de la normativa del instituto, y dentro del código de conducta se prohibía que las alumnas llevaran el pelo teñido o demasiado largo, e incluso estaba establecido el diámetro de las rastas, que tenían que tener un máximo de 10 milímetros. Patel lideró las manifestaciones de protesta junto a sus amigas y como medida decidieron presentarse en el colegio listas para entrar a clase con su peinado natural, desafiando la normativa del centro. Las manifestaciones continuaron durante varios días. El centro educativo tomó medidas contra las jóvenes, algunas fueron encerradas en el colegio para evitar que se unieran a las protestas e incluso se contrató personal de seguridad privada para intentar detenerlas. Zulaika logró su cometido. «En mi mente, yo estaba preparada para esto. Estaba luchando por cada niño africano de este país. Es hora de que escuchen nuestro llanto», dijo en favor de su causa.

4 Malala Yousafzai, un Nobel de la Paz con 17 años

Tiene su propia Fundación, que busca dar oportunidades de educación a todas las niñas. / AP

A los 17 años, Malala Yousafzai ganó el Premio Nobel de la Paz 2014 por su lucha pacífica contra los talibanes en Pakistán. A los 11 años, cuando el régimen talibán prohibió el acceso a las escuelas de las niñas, ella siguió estudiando. Pero este atrevimiento no gustó a los talibanes, que le dispararon en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora, en el noroeste de Pakistán. Después de dos años recuperándose, la activista se trasladó con su familia a una casa nueva en Reino Unido. «Ahí supe que tenía dos opciones: vivir una vida callada o seguir luchando con la nueva vida que me habían dado. Lo tenía claro: continuaría con mi lucha hasta que todas las niñas pudieran ir a la escuela», afirmaba en 2014. Con la ayuda de su padre, ese año el sueño que perseguía Malala Yousafzai comenzaba a materializarse con la apertura de su fundación, Malala Fund, que tiene como objetivo dar oportunidades a todas las niñas para alcanzar el futuro que querían.

5 Jazz Jenning, con su propio 'reality'

Jazz Jenning, durante la celebración del NYC Pride Parade en el año 2006. / Steven Pisano

Hace 12 años, cuando Jazz Jennings tenía seis, ya contó su historia en un programa de televisión. Dos antes había sido diagnosticada de disforia de género (discordancia entre su identidad y su sexo anatómico). Desde que aprendió a hablar dejó muy claro a su familia que ella era una niña, no un niño. En su quinto cumpleaños ya se presentó ante sus familiares y amigos como una niña al presentarse con un colorido bañador de cuerpo entero. Tras aquella entrevista, siguió compartiendo en las redes sociales sus experiencias, hasta que en 2015 se convirtió en protagonista de un reality que sigue su día a día, 'Yo soy Jazz'. Hoy por hoy es una destacada miembro de la comunidad LGTB. La revista Time la ha considerado una de los 25 adolescentes más influyentes de Estados Unidos.

6 Amika George ha conseguido que haya compresas y tampones gratis en los colegios

Free Periods

Amika George, 18 años, vive en Reino Unido y su lucha cosiste en denunciar y combatir la pobreza menstrual, ya que muchísimas jóvenes en riesgo de exclusión no tienen dinero para poder comprar compresas y tampones. Con ese objetivo, ha creado la ONG Free Periods, que tiene como objetivo que los productos menstruales estén disponibles de forma gratuita en colegios e institutos. La ONG reunió en 2017 a más de 2.000 personas para reclamar que se universalice el acceso a dichos artículos. El gobierno escocés les escuchó y garantizó el acceso gratuito en todas las instituciones a compresas y tampones. Ahora Amika está recaudando fondos para poder reclamar por la vía legal que esto se cumpla.

7 Marley Dias o cómo cambiar el rumbo de la literatura infantil

«Yo no necesité referentes porque crecí en un país con mayoría negra, pero ella sí los necesita», ha dicho su madre. / EL CORREO

A los 11 años, Marley Dias se cansó de que en la escuela solo le dieran para leer cuentos con niños blancos como protagonistas. En vez de quejarse, decidió lanzar una campaña llamada #1000BlackGirlBooks (1.000 libros de niñas negras) para reunir historias con niñas de piel negra como protagonistas y donarlas a una biblioteca en Jamaica. La campaña ha pasado a formar parte de una acción anual desarrollada por GrassROOTS Community Foundation, una asociación en Filadelfia destinada a mejorar la salud de las niñas de la ciudad, fundada hace siete años. «Yo no necesité un referente porque crecí en un país con mayoría negra, pero ella vive en un barrio bastante blanco y poder identificarse con un referente es muy importante para ella y las chicas negras jóvenes en EE UU. El contexto es muy importante para ellas: poder leer historias que reflejen experiencias cercanas a las que viven», ha explicado más de una vez la madre de Marley Dias.

8 Payal Jangid, su destino era un matrimonio forzoso a los 10 años

Ha ido puerta por puerta explicando a los padres por qué la escuela es importante para las niñas. / The Indian Express

Payal Jangid nació en la pequeña localidad de Hinsla, en el estado indio de Rajastán, donde los matrimonios forzosos y la explotación infantil forman parte de la cotidianidad. Ese era su destino, pero a los 10 años se rebeló contra la boda que sus padres quisieron imponerle en contra de su voluntad. Con el coraje que le dio aquella victoria, decidió hacer de su caso una bandera y en el 2012 creó el primer Parlamento Infantil de su país para concienciar a los padres de la necesidad de llevar a los menores a la escuela y erradicar los matrimonios infantiles, objetivo que acabó logrando en su comunidad. Su lucha trascendió las fronteras de Rajastán y recibió el apoyo de varias organizaciones internacionales dedicadas a defender los derechos de los niños. Nombrada amiga honoraria de la oenegé sueca World Children's Prize, hasta los Obama se interesaron por su caso cuando viajaron a India. Sus aspiraciones son más modestas: ahora tiene 17 años y planea hacerse maestra para seguir educando a los menores de su localidad.

9 Sonita Alizadeh rapea contra el matrimonio infantil

«En mi país una chica buena debe ser silente, no hablar de su futuro y escuchar a su familia incluso cuando le debe casarse con él». / T13

Cuando los padres de esta afgana le dijeron, a los 16 años, que debía casarse para que ellos consiguieran dinero, Sonita Alizadeh decidió levantar la voz. Como tantas menores de edad que han crecido bajo el régimen talibán, el matrimonio forzado es una realidad más de la vida. Pero Sonita, que había estudiado música y artes en una organización sin fines de lucro cuando su familia huyó de Afganistán a Irán, hizo un vídeo donde rapeaba sobre no querer ser entregada a un hombre que no conocía. El vídeo se volvió viral, su familia no la casó, y hoy Sonita estudia en Estados Unidos, buscando ser una vocera en contra del matrimonio infantil. «En mi país, una chica buena debe ser silente, no hablar de su futuro, y escuchar a su familia incluso cuando le dicen que debe casarse con él, o con él, o con él. Una buena chica es como un perro, a quien se le paga por jugar», ha contado ella.

10 Emma González, sobrevivió a un tiroteo en su escuela

Encabeza todas las manifestaciones contra la violencia armada. / Kevin Mazzur

Esta joven es conocida por ser una de las supervivientes del tiroteo en la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland (Estados Unidos) que ocurrió el 14 de febrero del año 2018. Esta experiencia la inspiró para lanzarse al mundo del activismo a favor del control de armas y ha sido la protagonista en casi todas las manifestaciones contra la violencia armada. Su objetivo, en la actualidad, es concienciar a su generación sobre el peligro de los discursos políticos a favor de las armas y los motivos por los cuales no se debe votar a aquellos líderes que estén a favor de una sociedad donde las armas no están prohibidas.

11 Las hermanas Melati e Isabel Wijsen contra el monstruo del plástico

«Nunca dejes que nadie te diga que eres demasiado joven o no entiendes el problema». / Andreas Rentz

Dos hermanas naturales de Bali, Melati e Isabel Wijsen, le han declarado la guerra a las bolsas de plástico, sin que quepan matices, que amenazan las aguas de la isla en la que viven. Su campaña de protesta incluye peticiones, limpieza de playas e incluso una huelga de hambre. El año pasado lograron sus primeros frutos políticos: convencieron a su gobernador de mantener Bali limpia de bolsas de plástico para 2018. «Nunca dejes que nadie te diga que eres demasiado joven o no entiendes el problema», advierten. Tenían 10 y 12 años cuando iniciaron su activismo.

12 Ahed Tamimi, «tenía miedo de protestar con 8 años, ya no»

Se hizo famosa en 2010, cuando la filmaron parada frente a un soldado israelí con el puño en alto.

La activista palestina Ahed Tamimi creció protestando por la ocupación israelí. Participó en su primer mitin cuando tenía ocho años, y una década más tarde, no cree en el razonamiento con Israel. Saltó a la fama en 2010 cuando la filmaron parada frente a un soldado con el puño en alto. La icónica activista fue detenida en diciembre de 2017 junto a varios de sus familiares por haber abofeteado a unos soldados israelíes después de que su primo recibiera un disparo en la cabeza con una bala de goma. Estuvo encarcelada ocho meses. Sin embargo, alcanzó mayor impacto en 2012, cuando evitó el arresto de su hermano, que se encontraba con el brazo escayolado y había sido acusado de arrojar piedras a un soldado israelí, mordiendo la mano del soldado que debía llevar a cabo el arresto mientras el resto de su familia lo sujetaba. «Tenía miedo de protestar con ocho años, ya no», ha dicho.