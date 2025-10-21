El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de una edición de la Cabalgata de Hernani. Maialen

El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años

El grupo que organizaba el popular evento navideño «pone fin a esta etapa» ante la imposibilidad de llevarla a cabo «en las condiciones actuales»

I. Juez

Martes, 21 de octubre 2025, 14:57

Comenta

Da igual dónde estemos. No hay nada más típico en la víspera de Reyes que asistir a la popular Cabalgata de sus Majestades de Oriente. Por desgracia, hay un municipio vasco donde los monarcas más queridos por los niños no pasarán con sus mejores galas en las próximas Navidades. De hecho, hacía 25 años que no sucedía algo similar.

Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes en 2026. Así lo ha anunciado en un comunicado el grupo de personas encargado de organizar el navideño evento, en colaboración de la Asociación de Comerciantes Berriak del municipio guipuzcoano. ¿El motivo de «poner fin a esta etapa»? La imposibilidad de poder llevar a cabo esta tradición «en las condiciones actuales». Así, sin dar más explicaciones y pese a «la importancia que esta tradición tiene en nuestro municipio».

La propia asociación de comerciantes recuerda que «la Cabalgata ha sido posible gracias al compromiso, la ilusión y el esfuerzo de un grupo de personas voluntarias de Hernani». En ese sentido, define al desfile como un cita festiva «muy esperada por la ciudadanía, llenando de magia las calles cada 5 de enero».

Por ello, desde Berriak se ha querido agradecer su «trabajo desinteresado y su enorme entrega a la vida cultural y social de Hernani». «Su esfuerzo ha sido fundamental para que muchas niñas y niños hayan podido vivir con emoción la llegada de los Reyes Magos a Hernani», ha añadido la asociación de comerciantes y hosteleros. Curiosamente, hace 25 años ya sucedió algo similar cuando el anterior grupo que organizaba la Cabalgata decidió no hacerlo. Berriak tomó entonces el testigo hasta ahora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  3. 3 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  6. 6

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  7. 7 Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro
  8. 8

    Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»
  9. 9

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos
  10. 10 A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años

El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años