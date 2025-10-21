El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años El grupo que organizaba el popular evento navideño «pone fin a esta etapa» ante la imposibilidad de llevarla a cabo «en las condiciones actuales»

Da igual dónde estemos. No hay nada más típico en la víspera de Reyes que asistir a la popular Cabalgata de sus Majestades de Oriente. Por desgracia, hay un municipio vasco donde los monarcas más queridos por los niños no pasarán con sus mejores galas en las próximas Navidades. De hecho, hacía 25 años que no sucedía algo similar.

Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes en 2026. Así lo ha anunciado en un comunicado el grupo de personas encargado de organizar el navideño evento, en colaboración de la Asociación de Comerciantes Berriak del municipio guipuzcoano. ¿El motivo de «poner fin a esta etapa»? La imposibilidad de poder llevar a cabo esta tradición «en las condiciones actuales». Así, sin dar más explicaciones y pese a «la importancia que esta tradición tiene en nuestro municipio».

La propia asociación de comerciantes recuerda que «la Cabalgata ha sido posible gracias al compromiso, la ilusión y el esfuerzo de un grupo de personas voluntarias de Hernani». En ese sentido, define al desfile como un cita festiva «muy esperada por la ciudadanía, llenando de magia las calles cada 5 de enero».

Por ello, desde Berriak se ha querido agradecer su «trabajo desinteresado y su enorme entrega a la vida cultural y social de Hernani». «Su esfuerzo ha sido fundamental para que muchas niñas y niños hayan podido vivir con emoción la llegada de los Reyes Magos a Hernani», ha añadido la asociación de comerciantes y hosteleros. Curiosamente, hace 25 años ya sucedió algo similar cuando el anterior grupo que organizaba la Cabalgata decidió no hacerlo. Berriak tomó entonces el testigo hasta ahora.