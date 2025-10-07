El municipio de 5.600 habitantes conocido por sus restaurantes y su rallye de coches clásicos en el que actúa la Orquesta Panorama El próximo jueves 16 la formación gallega, conocida por su espectáculo con una veintena de artistas, recala con su gira en Cantabria

Silvia Osorio Martes, 7 de octubre 2025, 08:20 Comenta Compartir

Tras un verano de éxito, la Orquesta Panorama sigue en la carretera y este 16 de octubre recalará en el municipio cántabro de Entrambasguas. La formación gallega, un clásico de las verbenas de toda la geografía española, ha incluido a esta localidad en el cierre de su gira 'Epic Tour', un pueblo ubicado a una hora escasa de Bilbao que es conocido por sus restaurantes y hoteles y por un rallye de coches clásicos que cada año congrega a numerosos aficionados al automovilismo.

El concierto se celebrará en concreto en Hoznayo, que pertenece a Entrambasguas, con un total de 5.628 habitantes, según el último censo de 2024. El parking del Hotel Adelma (21.00 horas) acogerá la actuación como anticipo de las fiestas de San Lucas, los festejos patronales del municipio que arrancan de forma oficial el viernes 17 y finalizan el domingo 19.

Hoznayo es una localidad que cuenta con una ubicación estratégica por su cercanía a la A-8, lo que le convierte en un lugar en el que numerosos viajeros realizan paradas para comer o para alojarse. De hecho, se trata de un pueblo repleto de restaurantes, hoteles y casas rurales. También hay establecimientos que celebran bodas o reuniones familiares de diversa índole.

Ampliar

Por otro lado, Hoznayo es conocido también por su rallye de coches clásicos, un evento deportivo que se celebra a finales del mes de mayo con tramos legendarios y figuras míticas del automovilismo que hacen vibrar al numeroso público que se reúne.

Fin de gira

Considerada como la mejor orquesta de España, liderada por Lito Garrido, el grupo gallego cuenta con una veintena de artistas que se van turnando para interpretar las canciones más de moda o clásicos que siempre hacen bailar al persona, todo ello aderezado con un cóctel de luz y sonido que hace que sus actuaciones sean todo un espectáculo.

En su gira de octubre, la Orquesta Panorama continúa este miércoles en Cullera (Valencia) y seguirá al día siguiente en Sagunto (Valencia), el día 10 en Torre Pacheco (Murcia) y el 11 en Tavernes de la Valldigna (Valencia). El 16 llegarán a Entrambasaguas (Cantabria), el 17 a Mogadouro (Portugal) y el sábado 18 se despedirán por todo lo alto en la localidad de Hellín (Albacete). Por el momento, no hay programadas más actuaciones