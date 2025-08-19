El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Efe

Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali

La delegación del Gobierno en Cataluña ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle

EP

Martes, 19 de agosto 2025, 17:45

Un turista catalán ha muerto en un accidente de submarinismo en Bali (Indonesia), según ha informado la delegación del Gobierno en Cataluña en un comunicado este martes.

La delegación ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle y que la cónsul en Yakarta se está desplazando al lugar de los hechos para la correspondiente identificación y posterior repatriación del cuerpo en consonancia con la legislación de Indonesia.

Según ha informado 'The Bali Times', el suceso tuvo lugar el domingo cuando el turista, de 37 años, sufrió un desmayo por una falta de oxígeno mientras buceaba a «demasiada profundidad» tras unirse a tres ciudadanos locales para practicar pesca submarina.

