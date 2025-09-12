El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La decimonovena etapa de la Vuelta a España, en directo

Morante de la Puebla, advertido por la Guardia Civil por fumarse un puro en una plaza de toros

El diestro estaba en el callejón del ruedo de Navalcarnero

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:24

Que José Antonio Morante de la Puebla se fume un puro en una plaza de toros es algo habitual en él. Una acción que forma parte de su identidad. Sin embargo, en el ruedo de Navalcarnero, en Madrid, se ha visto sorprendido por la Guardia Civil. Una agente se ha dirigido al diestro y le ha advertido de que fumar está prohibido en dicho recinto.

El incidente se produjo durante la celebración de una corrida. El diestro estaba en el callejón y, como hace habitualmente, se sumaba un puro. Entonces ha aparecido una guardia civil para recordarle que no está permitido fumar en ese espacio por razones de seguridad y normativa vigente.

@entretendidos Morante fue advertido por la guardia civil tras fumarse un puro en el callejón de la Plaza de toros de Navalcarnero. #morante #morantedelapuebla #viral #fyp #spain ♬ sonido original - entretendidos

El episodio no pasó a mayores, pero fue captado por un aficionado, que compartió ese momento en las redes sociales. Además, los asistentes también presenciaron cómo los agentes se dirigían al diestro.

En las plazas de toros descubiertas, como la de Navalcarnero, estaba permitido fumar, a menos que se especifique lo contrario por normativa local o el organizador del evento. Sin embargo, con la nueva normativa de la nueva ley antitabaco, fumar estará prohibido en estos recintos, tanto en las cubiertas como al aire libre, ya que se consideran «zonas acotadas a eventos al aire libre» y «recintos de centros culturales o deportivos».

