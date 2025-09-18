El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Millonario por un escupitajo: accede a una herencia gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo

Unos detectives siguieron al sujeto y cotejaron la muestra

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:07

Millonario por un escupitajo. Así se puede resumir esta historia. Un hombre de 35 años ha accedido a una herencia millonaria tras demostrar que es hijo de un empresario muerto hace 14 años, después de obtener una prueba de ADN de la saliva de su abuelo, recogida del suelo de una calle por un detective.

El varón, que es vecino de un pueblo de Ourense, presentó una demanda al conocer que era hijo de este empresario, que falleció con 65 años, sin que tuviera acceso a la herencia y que nunca fue reconocido como su hijo biológico.

El empresario vivía en México, donde desarrollaba gran parte de sus negocios, si bien pasaba sus vacaciones en este municipio de Ourense. Allí también tenía su vivienda habitual la madre del hombre que ha recibido la herencia.

El hombre de negocios y la mujer eran de la misma cuadrilla, aunque tuvieron una «relación que fue de menos a más, hasta que se formalizó la relación de noviazgo». Ella se quedó embarazada, pero nunca supo nada del empresario. Además sufrió el rechazo de la familia de su novio, que la llegó a amenazar con que si una prueba de paternidad demostraba que el niño era de ese varón, se lo llevarían a México con ellos. Así que la mujer decidió ser madre soltera.

Pasados los años, el hijo de esa relación contrató a un bufete. Estos, con la ayuda de unos detectives privados y tras realizar las indagaciones, controles y seguimientos al presunto abuelo paterno, consiguieron una muestra de saliva de un escupitajo de este hombre al que seguían por la calle.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  3. 3 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6

    Vascos y cántabros luchan contra el plan para derribar más de 50 casas en Laredo
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  9. 9 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic
  10. 10

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Millonario por un escupitajo: accede a una herencia gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo

Millonario por un escupitajo: accede a una herencia gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo