Millonario por un escupitajo: accede a una herencia gracias a la saliva de su abuelo recogida del suelo

Millonario por un escupitajo. Así se puede resumir esta historia. Un hombre de 35 años ha accedido a una herencia millonaria tras demostrar que es hijo de un empresario muerto hace 14 años, después de obtener una prueba de ADN de la saliva de su abuelo, recogida del suelo de una calle por un detective.

El varón, que es vecino de un pueblo de Ourense, presentó una demanda al conocer que era hijo de este empresario, que falleció con 65 años, sin que tuviera acceso a la herencia y que nunca fue reconocido como su hijo biológico.

El empresario vivía en México, donde desarrollaba gran parte de sus negocios, si bien pasaba sus vacaciones en este municipio de Ourense. Allí también tenía su vivienda habitual la madre del hombre que ha recibido la herencia.

El hombre de negocios y la mujer eran de la misma cuadrilla, aunque tuvieron una «relación que fue de menos a más, hasta que se formalizó la relación de noviazgo». Ella se quedó embarazada, pero nunca supo nada del empresario. Además sufrió el rechazo de la familia de su novio, que la llegó a amenazar con que si una prueba de paternidad demostraba que el niño era de ese varón, se lo llevarían a México con ellos. Así que la mujer decidió ser madre soltera.

Pasados los años, el hijo de esa relación contrató a un bufete. Estos, con la ayuda de unos detectives privados y tras realizar las indagaciones, controles y seguimientos al presunto abuelo paterno, consiguieron una muestra de saliva de un escupitajo de este hombre al que seguían por la calle.

