Mercadona retira uno de sus productos de panadería más famosos: «Era muy valorado y consumido»

Marina León Domingo, 16 de febrero 2025, 15:24

La sección de panadería de Mercadona incorpora cada vez más novedades, pero también ha retirado algún producto. Uno de los últimos ha sido el pan rebanado de multifibras, con un precio de 1,40 euros el paquete de 600 gramos. Este era uno de los panes más populares en el supermercado valenciano.

Los clientes que acostumbraban a comprar este pan en Mercadona se han llevado una sorpresa al descubrir que ya no está disponible en los lineales. Ha sido una usuaria de X (antes Twitter), quién ha lanzado la consulta a la compañía a través de sus redes. «¿Habéis quitado el pan rebanado de multifibras?», pregunta.

@Mercadona buenas, habeis quitado el pan rebanado de multifibras? — Promesas rotas. (@AzucaarMorenoo) February 5, 2025

«Hola. Así es, ya no lo tenemos. ¡Anotamos tu interés en el producto!», ha contestado Mercadona. «¿Y por qué se ha quitado? En todos los Mercadonas que he ido de mi zona era muy valorado y consumido. Y no voy a pagar un euro por la mitad de un producto...», insiste la clienta. Desde la empresa explican que este tipo de retirada de producto se debe a «decisiones internas». Por otro lado, aseguran que «pasamos tu disconformidad a los responsables».

