El mensaje de José Mujica que te hace ser mejor persona

B. V. Miércoles, 14 de mayo 2025, 08:37 Comenta Compartir

Escuchar a José Mujica, más conocido como Pepe Mujica, no dejaba indiferente a nadie. Sus palabras hacían reflexionar a todos. El expresidente de Uruguay, referente político para la izquierda latinoamericana, murió este martes a los 89 años en Montevideo.

Mujica tiene un sinfín de reflexiones por las que será recordado. Pero hay una que los internautas no paran de compartir. En ella, el expresidente de Uruguay habla de la dignidad humana. «No se cansen de ser buenos, aunque ser bueno no sirve para mucho. Sirve para no arrepentirse con uno mismo», dijo.

Mujica fue presidente de la República de Uruguay de 2010 a 2015, ministro de Agricultura del país de 2005 a 2008 y diputado durante más de nueve años. El político padecía un cáncer de esófago desde abril de 2024. Una dolencia que en enero ya se había extendido al hígado. El político dejó la presidencia con una amplia popularidad, y evitó intentar volver al cargo y pasó a ser senador.

El expresidente formuló discursos que siempre serán recordados. «En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me impuso la vida: que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas», dijo en 2020, cuando renunció al cargo de senador.

En ese mismo discurso pronunció lo siguiente: «Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae».

En Julio de 2023, en un congreso de la Unión Nacional de Estudiantes de Brasil, habló sobre el paso de la edad. «Van a envejecer y van a tener arrugas, y un día se van a mirar en el espejo y tendrán que preguntarse, ese día, si traicionaron al niño que tenían adentro».

Temas

Uruguay

Audiencias