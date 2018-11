Un mago gallego, a punto de ahogarse al homenajear a Houdini en su show El mago pontevedrés Pedro Volta. / Facebook Pedro Volta, que ya había realizado el número con éxito en otras ocasiones, se desmayó en la cubeta llena de agua donde se sumergió encadenado JULIA FERNÁNDEZ Lunes, 12 noviembre 2018, 17:36

El húngaro Houdini era un maestro del escapismo a principios del siglo XIX. Hoy sigue siéndolo y muchos ilusionistas le homenajean con sus números. Este fin de semana quien lo hizo fue el mago gallego Pedro Volta en su show en Navacerrada. No era la primera vez que ponía en práctica su espectáculo, pero algo salió mal.

Durante su actuación, el pontevedrés, admirador de Copperfield, puso en práctica un número muy conocido. Se trataba de escapar de una urna llena con aguas a la que el hombre se metía encadenado y con las extremidades atadas. La preparación fue bien e, incluso, se metió en la cubeta sin problema. Allí, realizó diferentes movimientos para liberarse... hasta que de pronto se quedó quieto.

Fueron unos momentos angustiosos. Sus ayudantes y un Policía local que se encontraba en el lugar saltaron al escenario para ver qué ocurría puesto que no era normal. Y lo que estaba pasando es que Volta perdió el conocimiento y pasó cuatro largos minutos en parada cardiorrespiratoria. Una suerte que ahora pueda contarlo él mismo puesto que fue rescatado y enseguida se recuperó. Fue trasladado a un centro sanitario de forma inmediata y desde allí ya tranquilizó a sus seguidores.

En Youtube ha contado sus impresiones sobre el caso. Y también ha tratado de buscar una explicación. «Siempre me ha salido bien», admite. Pero en Navacerrada cree que ha cometido un error, concretamente «de desconcentración». «Se me enganchó una correa al principio, invertí muchos segundos, me ofusqué en quitármela y gasté mucha energía», explica. Eso le dejó sin casi «energía ni fuerza» para continuar. Y aunque podría haber «abortado la operación», no lo hizo. «Me desmayé debajo del agua y perdí la consciencia. Una vez que sucedió no me acuerdo de nada más. Lo que si sé es que estuve cuatro minutos en parada«, se sincera. Afortunadamente, puede contarlo.