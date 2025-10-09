El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Papa saluda a los peregrinos reunidos ayer en el Vaticano. afp

León XIV denuncia «la dictadura de una economía que mata» en su primer mensaje apostólico

El Papa da contunuidad al mensaje de Francisco hacia los pobres, a los que considera «esenciales» para la fe católica

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:32

«Para nosotros cristianos, la cuestión de los pobres conduce a lo esencial de nuestra fe». Así de claro expone la opción preferencial de la ... Iglesia católica por las personas más desfavorecidas el Papa León XIV en su primera exhortación apostólica, titulada 'Dilexit te' (Te amé) y que ha sido publicada este jueves por el Vaticano. Dedicado a los pobres, este texto magisterial del Pontífice peruanoestadounidense parte de un borrador que dejó su antecesor, Francisco, fallecido el pasado 21 de abril, retomando también con su nombre el título de la cuarta y última encíclica del Papa argentino, 'Dilexit nos' (Os amé), hecha pública en octubre del año pasado. Robert Prevost brinda de esta manera a los católicos un primer documento con el que muestra cuál va a ser una de las grandes prioridades de su pontificado, colocándose en clara sintonía con la línea marcada por su antecesor.

