Kick, la plataforma que retransmitió en directo la muerte de un streamer francés, expulsa a Simón Pérez y Silvia Charro La pareja de consultores que se hizo conocida en 2017 con un vídeo sobre hipotecas, aceptan retos de sus seguidores en redes a cambio de dinero: desde consumir drogas hasta beber orina

Marina León Martes, 26 de agosto 2025, 16:44 Comenta Compartir

La plataforma Kick ha eliminado el canal de los españoles Simón Pérez y Silvia Charro, la pareja de consultores que se hizo conocida en 2017 con un vídeo de YouTube titulado '¿Por qué las hipotecas fijas son tan convenientes?' y que grabaron tras consumir drogas y alcohol. Después de su caída profesional en picado, han intentado ganarse la vida con las redes sociales, pero han sido expulsados de la mayoría de plataformas debido a sus contenidos. Simón y Silvia aceptan retos de sus seguidores a cambio de dinero: desde consumir drogas en directo hasta beber orina.

@simonssconexion Tras lo que sucedio en directo_ no he dormido en 10 días #ssconexión #simonperez #parati #fyp #simon #silvia ♬ original sound - MAESTRO SIMON SSCONEXION

Ahora, Kick, la plataforma de streaming australiana también los ha censurado. Todo esto se produce tras la muerte del streamer Raphaël Graven. El francés de 46 años, conocido por protagonizar grabaciones en las que aparecía sufriendo vejaciones, llevaba 10 días encerrado en una casa y emitiendo 24 horas en directo peleas y abusos físicos con otros creadores de contenido. En un momento dado, la audiencia detectó que Raphaël, tumbado en un colchón, había dejado de respirar. La justicia francesa ha abierto una investigación y ha ordenado una autopsia.

Simón Pérez y Silvia Charro achacan el cierre de su cuenta al fallecimiento de Graven. «Se supone que este fin de semana se reúnen los mandamases de Kick para hablar de todos los casos estos extraños, de todos los canales que ellos consideran en riesgo de muerte», explicaron a sus seguidores. Así, ya han reabierto dos canales antiguos de Youtube para seguir emitiendo, aunque han lamentado que han «perdido todo el tráfico por el camino». «Es muy difícil sacar donaciones de 100 personas», cuentan, calculando que si llegaran a 300 'followers' y emitiesen 10 horas cada día, podrían llegar a ganar unos 5.000 dólares.

Según desvelan, han dado con un posible nuevo destino para sus directos: Trovo, una plataforma de retransmisión de videojuegos propiedad de la compañía china Tencent Holdings y parecida a Twitch. Según ha prometido Simón Pérez, también van a recuperar con otros nombres sus perfiles de Instagram y TikTok para seguir intentando ganar dinero.

Temas

Drogas

Youtube

TikTok

Audiencias