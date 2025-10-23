Una joven promesa del automovilismo admite que degolló a su padre en Aranda de Duero Antolín González, de 23 años, acepta los hechos pero subraya que fue su padre quien esgrimió primero un arma blanca

Antolín González, un joven de 23 años de Aranda de Duero (Burgos) y para muchos una promesa del automovilismo, confesó el pasado lunes que mató a su padre de una puñalada. En una comparecencia ante el juez de la localidad burgalesa, donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 5 de julio, fecha en la que sucedieron los hechos, el deportista admitió que acuchilló a su padre, pero explicó que fue su progenitor el que sacó un arma blanca. Todo ocurrió durante un enfrentamiento familiar, con el resultado de la muerte del hombre de 56 años. Según contó ante el juez, González se dio a la fuga después de asesinar a su padre. Además, confesó que tiró el cuchillo al río.

Subcampeón de la F3 de Asia, contó que el encontronazo se produjo sobre las cinco de la tarde. Ambos estaban en la nave de la empresa familiar, dedicada a la venta de encurtidos y aceitunas. Por causas que se desconocen se produjo un grave enfrentamiento entre ambos, que provocó la muerte del padre por un cuchillada.

A pesar de que trató de escaparse y deshacerse del arma del crimen, González fue arrestado horas después de la pelea mortal en Sinovas, a diez minutos en coche de Aranda de Duero.

El pasado lunes compareció ante el juez. La idea era alcanzar un acuerdo para reducir su condena. En todo momento, admitió los hechos, pero también dejó claro que fue su padre el que primero se abalanzó sobre él. En ese forcejeo, se produjo la puñalada que acabó con la vida de su progenitor.