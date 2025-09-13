El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La idea de que la madre debe ocuparse del cuidado de los niños y de las tareas domésticas aún impera en muchas familias italianas. Adobe Stock

Italia no es país para padres

El legado de una sociedad machista ·

Los breves permisos de paternidad, la baja tasa de empleo femenino y las diferencias de género desploman la fecundidad del país, que en 2050 habrá perdido 4 millones de habitantes

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:02

Menos población, de mayor edad y con más personas viviendo solas. Ese es el escenario demográfico que se le presenta a Italia en el futuro ... y que lleva tiempo enseñando las orejas, con una población que no para de caer desde hace una década debido en buena parte a la bajísima tasa de fecundidad. En 2024 se redujo hasta 1,18 hijos por mujer, batiendo un nuevo récord negativo en el país y colocándose como una de las menores del mundo.

