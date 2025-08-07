El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Investigan a un trabajador de Correos que vendía paquetes que había robado

Los envíos se localizaron a tráves del rastreo de varios operadores de telefonía móvil

Rochell De Oro Salgado

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:48

La Guardia Civil de Fregenal de la Sierra (Badajoz) investiga a un trabajador de Correos como presunto autor de la apropiación y venta de 51 paquetes desaparecidos en la comarca pacense de Sierra Suroeste. Los hechos comenzaron en abril, cuando el coordinador de Seguridad de la Zona Centro de Correos denunció la desaparición de 51 paquetes durante los últimos tres meses, los cuales no habían sido registrados en una de las oficinas de servicios postales y paquetería de la mencionada comarca.

Tras la investigación de los agentes, uno de los paquetes fue localizado, ya que contenía una terminal móvil que fue rastreada a tráves de varios operadores de telefonía. Un vecino de la comarca resultó ser el nuevo propietario. Este hombre aseguró que adquirió el dispositivo a través de una plataforma de compra venta de productos «online», por un precio menor a su valor real.

Al revisar la plataforma y el perfil que ofrecía el dispositivo, se descubrió que el responsable era el empleado de Correos de la oficina en la que se había denunciado la sustracción de los paquetes. Más tarde, se comprobó que en sus cuentas bancarias figuraban transacciones relacionadas con ventas en distintas partes de España e incluso Europa, que correspondían al resto de paquetes desaparecidos.

Proceso de selección

El tamaño, el peso y el aspecto de los envíos eran los principales atractivos para el trabajador al momento de realizar las sustracciones. Aquellos paquetes que captaban su atención eran recibidos por él sin registrar su recepción. Procedía a estudiar su contenido y, de inmediato, publicaba los productos en la web para su posterior venta.

