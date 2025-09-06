Investigan una llamada de la víctima de Xirivella a su asesino la mañana del crimen Los sanitarios de la ambulancia que asistieron a 'Raponchi' encontraron entre sus ropas un cuchillo que portaba el fallecido

Ignacio Cabanes Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 09:06

Raponchi, el nombre con el que era conocido por todos Daniel M. V., se citó con sus presuntos asesinos la misma mañana de su muerte a tiros en plena calle de Xirivella. La víctima de este asesinato, fruto del tercer tiroteo en la periferia de Valencia en apenas ocho días, llamó por teléfono a uno de los hermanos M. F. con los que había tenido la noche anterior una discusión en el recinto ferial. Dicha llamada, localizada en el teléfono móvil del fallecido, está siendo investigada por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional, que busca desde la misma mañana en la que se produjo el crimen a estos dos hermanos. El contenido de la misma no ha trascendido al acordar la jueza de la Plaza Número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata el secreto de sumario.

Los testigos con los que ha podido hablar este periódico apuntan a Juan M. F., alias 'el Morcilla' como el presunto autor material de los tres disparos contra la víctima, pero no se descarta que en el asiento del copiloto de un BMW negro en el que huyeron se encontrara su hermano pequeño.

«Raponchi quería arreglar las cosas y lo asesinaron a traición», aseguran desde el entorno del fallecido, quien hacía apenas cuatro meses que había salido de prisión y trataba de evitar los conflictos, aunque su adicción a las drogas y su fuerte carácter complicara las cosas. «Era el único que les plantaba cara», añaden estas mismas fuentes.

Esa mañana del jueves Raponchi acudió al encuentro con sus presuntos asesinos armado con un cuchillo en su pantalón, a modo de defensa. Pero no tuvo posibilidad alguna de sacarlo. Tras sobrepasar la esquina de la plaza Doctor Gerardo Garcés con la calle Antonio Sánchez Moscardó, el conductor de un BMW estacionado en doble fila en esta calle, a la altura de una farmacia, se bajó y le descerrajó tres disparos por la espalda.

Un testigo asegura que llegó a escuchar algo así como: «Te tengo que matar» antes de las tres detonaciones. El autor de los disparos erró uno de ellos, prueba de que ni mucho menos se trataba de sicarios como se llegó a decir en algunas tertulias televisivas. Las investigaciones tampoco apuntan a un ajuste de cuentas entre clanes. Sino a un desencuentro entre particulares, con antecedentes policiales todos ellos.

Como ya adelantó este periódico, el principal sospechoso habría discutido la noche anterior con Raponchi tras recriminarle una agresión previa a su hermano pequeño, al que la víctima había llegado a amenazar.

Presuntamente los hermanos habrían decidido resolver por la vía rápida, a tiros, y de forma cobarde, sin darle posibilidad a la víctima para defenderse, estas desavenencias.

Dos tiros por la espalda

El cadáver de Daniel M. V., de 35 años, presentaba tres orificios por arma de fuego. Dos de ellos en la espalda y uno en la parte frontal del pecho. La autopsia realizada ayer en el Instituto de Medicina Legal de Valencia confirmó lo que en un primer momento apuntaban las investigaciones del grupo de Homicidios, que la víctima recibió los dos impactos por la espalda y que el del pecho era un orificio de salida.

Los sanitarios del SAMU que trataron inútilmente de salvar su vida encontraron entre sus ropas, oculto en el pantalón, un cuchillo. Defensa inútil ante un arma de fuego y un ataque a traición.