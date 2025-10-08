El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un mosso en Lleida por disparos de su suegro

El influencer asturiano que bromea sobre el tiempo en Euskadi

Senén Morán vive en primera persona el cambio brusco de la meteorología en el País Vasco

B. V.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:43

Comenta

Senén Morán es un joven de Gijón que ha vivido de primera mano cómo cambia en cuestión de minutos el tiempo en el País Vasco. Él bien lo sabe ya que es asturiano. De todos modos, ha publicado un vídeo en redes sociales sobre lo que le ocurrió hace unos días en Bermeo.

Comienza el vídeo en el puerto de la localidad vizcaína. A las 15.15 horas el día está completamente soleado. Quince minutos después, el joven, sin las gafas de sol que lucía al principio, señala que se ha nublado. «Ya está. Un poco de sudadera», sostiene. Y, por si fuera poco, a las 15.50 aparece junto a unos amigos corriendo para evitar un chaparrón. Finalmente, a las cuatro de la tarde ya están dentro del coche bajo un tremendo aguacero.

Senén, que suma millones de seguidores entre Youtube, Instagram, Tiktok y Twitch, y que es colaborador de LaLiga, afirma que este cambio de tiempo es «aplicable a todo el norte de España».

@senen98_ El tiempo en el País Vasco, aplicable a todo el norte de España 😂 #humor #españa #tiempo #paisvasco #asturias ♬ sonido original - Senén Morán

La broma sobre el tiempo en Euskadi es muy recurrente. Una que será recordada por muchos aparece en 'Ocho apellidos vascos'. En dicha película, Rafa -encarnado por Dani Rovira- se queda sorprendido cuando va a bordo del autobús. En cuanto sale de un túnel y observa en una señal que se adentra en Euskadi, una tormenta entra en escena. Una situación exagerada, pero que en ocasiones, se acerca a la realidad.

