Los incendios de León arrasan con una encina de más de 600 años: «Era el orgullo del pueblo» La espectacular 'Encinona' de Genestacio de la Vega ha sido pasto de las llamas tras el incendio de la localidad de Castrocalbón

Marina León Martes, 19 de agosto 2025, 17:28 | Actualizado 17:35h.

Los incendios que hace días devoran miles de hectáreas en diversos puntos de España, dejan imágenes de lo más desoladoras. Además de acabar con los hogares de decenas de familias, también se han llevado por delante elementos naturales de un valor incalculable. Uno de ellos es la 'Encinona', un árbol que reinaba en Genestacio de la Vega (León) hace más de 600 años.

Faltaban 50 años para que naciera Isabel de Castilla ( 1451-1504) y la "Encinona" ya relucia en lo que hoy es Genestacio de la Vega. El mayor incendio de la Historia de España se ha cobrado la vida de un árbol de más de 600 años. Era el orgullo del pueblo. pic.twitter.com/SW2CaLz6sX — Rober (@Robercc41) August 17, 2025

El pasado domingo, Roberto Carracedo (@Robercc41), vecino de San Esteban de Nogales, otro de los pueblos más afectados por las llamas, compartió en una imágen del árbol con su tronco y sus ramas completamente calcinadas. De fondo, un paraje desolador del que ha desaparecido todo rastro de verde. «Faltaban 50 años para que naciera Isabel de Castilla ( 1451-1504) y la 'Encinona' ya relucía en lo que hoy es Genestacio de la Vega. El mayor incendio de la Historia de España se ha cobrado la vida de un árbol de más de 600 años. Era el orgullo del pueblo», cuenta.

Fue el fuego del incendio de Castrocalbón, uno de los más virulentos de la provincia y que ha obligado a desalojar los pueblos de la zona, el culpable de la dramática escena. La publicación no ha tardado en hacerse viral y ya cuenta con más de 600.000 visualizaciones.