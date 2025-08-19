El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La 'Encinona' de Genestacio de la Vega tras los incendios. @Robercc41

Los incendios de León arrasan con una encina de más de 600 años: «Era el orgullo del pueblo»

La espectacular 'Encinona' de Genestacio de la Vega ha sido pasto de las llamas tras el incendio de la localidad de Castrocalbón

Marina León

Marina León

Martes, 19 de agosto 2025, 17:28

Los incendios que hace días devoran miles de hectáreas en diversos puntos de España, dejan imágenes de lo más desoladoras. Además de acabar con los hogares de decenas de familias, también se han llevado por delante elementos naturales de un valor incalculable. Uno de ellos es la 'Encinona', un árbol que reinaba en Genestacio de la Vega (León) hace más de 600 años.

El pasado domingo, Roberto Carracedo (@Robercc41), vecino de San Esteban de Nogales, otro de los pueblos más afectados por las llamas, compartió en una imágen del árbol con su tronco y sus ramas completamente calcinadas. De fondo, un paraje desolador del que ha desaparecido todo rastro de verde. «Faltaban 50 años para que naciera Isabel de Castilla ( 1451-1504) y la 'Encinona' ya relucía en lo que hoy es Genestacio de la Vega. El mayor incendio de la Historia de España se ha cobrado la vida de un árbol de más de 600 años. Era el orgullo del pueblo», cuenta.

Fue el fuego del incendio de Castrocalbón, uno de los más virulentos de la provincia y que ha obligado a desalojar los pueblos de la zona, el culpable de la dramática escena. La publicación no ha tardado en hacerse viral y ya cuenta con más de 600.000 visualizaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  2. 2 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  3. 3

    Desmantelan un campamento de manteros llegados de otras ciudades para Aste Nagusia
  4. 4 La influencer vizcaína Andrea Sesma anuncia la muerte de su padre con un emotivo mensaje
  5. 5

    Colas en puestos de comida ilegales pese al mayor control policial en el recinto festivo
  6. 6

    La empresa que se retrasó con el escenario de Abandoibarra dejó sin montar otro en Portugalete
  7. 7 Una pareja provoca un escándalo en un vuelo a Alicante tras emborracharse y mantener relaciones sexuales a bordo
  8. 8 EH Bildu culpa a GKS de la expulsión de un policía de las txosnas de Ondarroa
  9. 9 Yurena abarrota Pinpilinpauxa: «He estado con chicos sin coco, pero ahora soy más exigente»
  10. 10

    Un reventón térmico obliga a desalojar las playas de Granada y a rescatar a siete personas a la deriva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los incendios de León arrasan con una encina de más de 600 años: «Era el orgullo del pueblo»

Los incendios de León arrasan con una encina de más de 600 años: «Era el orgullo del pueblo»