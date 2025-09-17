El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bomberos de Madrid, desolados el incendio en el restaurante 'El Ñaño'. EFE

Impredecible y letal: así es el 'backdraft', el fenómeno que puso en jaque a los bomberos en Madrid

El incendio en el restaurante situado junto al Ministerio del Interior se saldó con nueve efectivos heridos, dos de ellos con quemaduras de gravedad

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:04

El fuego suele ser algo hipnótico para la mayoría de la gente, como cuando nos quedamos embelesados con la mirada fija en una hoguera. Pero ... todo cambia cuando nos topamos con un incendio de grandes dimensiones. Entonces, la angustia se apodera del ánimo de las personas que tienen la mala fortuna de vivirlo en directo. Sobre todo, si va acompañado de fenómenos como el 'backdraft', un término de moda estos días porque puso en jaque a los experimentados bomberos de Madrid cuando acudieron a sofocar las llamas que se iniciaron en la cocina de un restaurante contiguo al Ministerio del Interior. ¿En qué consiste este palabro relacionado con un suceso que acabó con nueve efectivos heridos, dos de ellos con quemaduras de gravedad?

