Horóscopo diario, 9 de octubre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 9 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 9 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Día de comprensión y placidez amorosa. Reserve dinero para más adelante, puede que lo necesite. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Al menos duerma ocho horas diarias.

Tauro

La amistad puede hoy ser fuente de satisfacciones. Reponga su economía antes de gastar sin medida. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

Géminis

La familia le va a tener bastante pendiente de ella. Las inversiones con sus socios le reportan ingresos extras. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Los paseos al aire libre son buenos siempre.

Cáncer

Demuestre sus sentimientos a su pareja. Revise bien los pros y los contras de adquirir esa «ganga». Aceptarán todas sus propuestas profesionales. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Leo

Reflexione sobre la actitud que mantiene con el ser amado. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Laboralmente, día muy movido. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Virgo

Su trabajo hace que tenga abandonada a su pareja. Realice gastos de envergadura en su casa, es el momento. Cumpla con su horario laboral o tendrá problemas. Las articulaciones pueden resentirse.

Libra

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Le conviene realizar movimientos en sus cuentas bancarias. Su jefe estará encantado con su trabajo. Perfecto estado físico gracias a su resistencia natural.

Escorpio

Tendencia a caer en la monotonía sentimental. Momento delicado en cuestiones económicas. Su posición en el trabajo se verá fortalecida. Las corrientes pueden darle un susto.

Sagitario

Querrá compartir más tiempo con su familia. Progresa económicamente. Vida profesional enriquecedora. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

Capricornio

Las escenas de celos deterioran su relación. Gran intuición para hacer inversiones rentables. Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo. Cuidado con los excesos alimenticios.

Acuario

Los amigos serán hoy fuente de inspiración y de alegría. Buen día en los juegos de azar. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. El exceso de actividad no es aconsejable, relájese.

Piscis

Introduzca novedades en su relación sentimental. Con su intuición tendrá mucha suerte en los juegos de azar. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Para estar en forma, nada como hacer ejercicio.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)