Horóscopo diario, 27 de agosto de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 27 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Martes, 26 de agosto 2025, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 27 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

La posibilidad de una aventura amorosa es muy alta. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. Los nervios acumulados hoy debilitan sus fuerzas.

Tauro

Todo irá sobre ruedas con sus familiares. Tendrá que afrontar un cuantioso gasto que no esperaba. Las personas que le rodean le imitarán profesionalmente. A punto de alcanzar el equilibrio en su organismo.

Géminis

Saldrá de esa fase de incertidumbre amorosa. Esté tranquilo, ese dinero prestado lo recuperará pronto. Va a ser difícil superar el ambiente laboral tenso. Le cuesta vencer la fatiga y el sueño, necesita más descanso.

Cáncer

Su relación amorosa necesita de más fantasía y entusiasmo. No tome decisiones económicas a la ligera. Le sobra energía para afrontar su trabajo. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

Leo

Atención, la pasión puede despertar de forma inesperada. Controle personalmente sus asuntos financieros. Sus ideas para obtener más rendimiento son muy buenas. La mejor terapia para la salud mental es la compañía.

Virgo

La estabilidad emocional es la nota dominante. Su economía mejora gracias a los consejos de un amigo. Día un tanto ajetreado y complejo en el terreno laboral. Elija bien su calzado o podrá tener problemas de espalda.

Libra

Los astros están de su lado, encontrará el amor. Apueste por los números 5 y 7. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Propósito del día, dejar de fumar, inténtelo.

Escorpio

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La venta directa mejora mucho su economía. Innovaciones importantes en el plano laboral. Cuídese más, la noche se hizo para descansar.

Sagitario

Sus seres queridos están encantados con su talante positivo. Hoy sus cuentas le dejan respirar. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Capricornio

Su carácter positivo le ayuda a entablar nuevas amistades. Una persona cercana requiere un préstamo, ayúdele. Está desanimado con el trabajo, sea más positivo. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.

Acuario

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Reconocimiento de toda su trayectoria laboral. Haga ejercicio para desfogarse y poder dormir mejor.

Piscis

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. En el trabajo, está en un momento de mucha creatividad. Puede sufrir trastornos intestinales.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)