Horóscopo diario, 24 de agosto de 2025

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 24 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

Debe dejar a un lado la desconfianza y los celos. Buenas oportunidades económicas. En lo profesional, se avecinan cambios imprevistos. Si está algo nervioso haga un poco de deporte.

Tauro

La bondad será su mejor arma de seducción. Económicamente, atraviesa momentos delicados. En el trabajo, los enemigos han desaparecido ya del escenario. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Géminis

El día de hoy se caracteriza por los sinsabores amorosos. No diga que sí a todas las celebraciones, su economía se resentirá. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. La mejor medicina es un ánimo gozoso.

Cáncer

Necesita romanticismo en su vida, hágalo saber. Los astros marcan una tendencia al ahorro. Sea meticuloso con su trabajo y cuide los detalles. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Leo

No cierre las puertas a las insinuaciones amorosas. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Su imagen profesional mejora a pasos agigantados. Puede sufrir dolores de cabeza.

Virgo

Por muy conflictiva que le parezca su relación, tiene arreglo. Procure controlar los gastos, tiende a derrochar. El trabajo es importante pero el tiempo libre también. Su hígado está perfecto, pero no abuse del alcohol.

Libra

No sea tan duro, su pareja es humana. Ponga en una caja de seguridad sus objetos de valor. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Los cambios de temperatura perjudicarán su salud.

Escorpio

Nuevo idilio con alguien muy joven. En temas de finanzas, no debe ser tan pesimista. Buen día para llevar adelante una iniciativa laboral provechosa. Su sentido del humor será lo mejor para aliviar el estrés.

Sagitario

Puede llegar, de forma inesperada, el amor definitivo. Demasiados créditos, vaya saldando deudas. Intente concentrarse más en el trabajo, está disperso. Buen momento para buscar un mayor aporte de energías.

Capricornio

Las tensiones emocionales le van a desequilibrar. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus jefes le necesitan por su capacidad para relacionarse. Necesita ponerse a punto físicamente, haga deporte.

Acuario

Escarceos y encuentros fugaces. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Hoy sus peores enemigos van a ser los caprichos en la mesa.

Piscis

Dedique más tiempo a los asuntos del corazón. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. Ese curso que va a emprender es un acierto. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)