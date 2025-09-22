Horóscopo diario, 23 de septiembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 23 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

EL CORREO Lunes, 22 de septiembre 2025, 01:30 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 23 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

No se deje llevar por una pasión pasajera. No derroche innecesariamente. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades. Excelente momento físico y psicológico.

Tauro

Su vida amorosa estará dominada por la incomprensión. Evite los gastos sin control. Le conviene ampliar sus conocimientos profesionales. Su línea le agradecerá un poco de austeridad.

Géminis

Vida sentimental muy placentera. Buen día para resolver sus problemas económicos. Sus ideas para mejorar la situación laboral son buenas. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

Cáncer

Su familia le está demostrando más cariño que nunca. Ponga sus cuentas en orden, el caos no le beneficia. Un compañero le favorecerá para que progrese. Los cambios de temperatura perjudicarán su salud.

Leo

Tranquilidad en el terreno sentimental. Antes de pedir dinero prestado, piense. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. Empeora su estado de ánimo, abandone ese camino.

Virgo

En los asuntos del corazón, paciencia. No descuide sus ahorros. Si busca novedades laborales, hoy es el día. Intente alimentarse de foma equida, aléjese de los excesos.

Libra

Ha llegado la hora de salir a buscar pareja. Se aprende a consumir y se debe aprender a ahorrar. En el trabajo, los demás le ofrecerán colaboración. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Escorpio

Posible encontronazo con su pareja. Concédase algún capricho, aunque sin perder el control. Delegue responsabilidades laborales, se alegrará. Paz y tranquilidad; disfrútelo.

Sagitario

Romántico y detallista con su pareja. Debe ahorrar parte de sus ingresos. El inmovilismo no le favorece ante sus jefes. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

Capricornio

Ordene sus sentimientos y así evitará malentendidos. Día favorable para su economía. Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Un buen remedio para la fatiga mental es estar con los amigos.

Acuario

Su pareja y usted sentirán la necesidad de un cambio. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. Nuevas y buenas noticias en el trabajo actual. Duerma bien para tener su mente despejada.

Piscis

Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. Le conviene ahorrar para hacerse ese regalo. Laboralmente hablando, está imbatible. El exceso de trabajo acabará con sus energías.

CONSULTA TU HORÓSCOPO Consulta el resto de horóscopos semanales



¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)