Horóscopo diario, 9 de diciembre de 2025 Consulta tu horóscopo diario, del 9 de diciembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy? El horóscopo de hoy siempre con El Correo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 9 de diciembre de 2025, para tu signo del zodiaco.

Aries

El comportamiento de su pareja le desconcertará. En lo económico, progreso y renovación. No confunda lo personal con lo profesional. Procure no frecuentar ambientes muy cargados.

Tauro

Sea afectivo y cariñoso con los suyos. Sin problemas económicos. Hoy tendrá el éxito profesional garantizado. Tranquilidad absoluta, sobre todo mental.

Géminis

En su relación de pareja pueden surgir discusiones. Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hágalo hoy. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Los dulces gustan pero luego pesan.

Cáncer

Es posible que sufra un pequeño desengaño amoroso. En cuestiones económicas, sea más cauto. Decepcionado por los compañeros de trabajo. Hoy estará lleno de vitalidad.

Leo

Dispondrá de poco tiempo para el amor. Su dinero crece si lo utiliza de manera inteligente. Día excelente para el diálogo con sus compañeros. Vigile su dieta para que sea equilibrada.

Virgo

Día complicado para su vida sentimental. En los asuntos económicos todo marcha bien. En el trabajo, empieza a ver las cosas con claridad. Evite coger excesivo peso, repercutirá en su espalda.

Libra

Vaya haciendo planes de futuro con su pareja. Una ayuda exterior le vendrá bien para solventar sus gastos. Descubra qué falla en la cadena productiva de su empresa. Evite las bebidas alcohólicas.

Escorpio

Hoy Cupido le hará una visita. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Busque un trabajo más seguro. Anímicamente estará en baja forma sin saber la causa.

Sagitario

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. Amenazan gastos extras relacionados con la casa. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Procure tomar alimentos más ricos en vitamina C.

Capricornio

Surgen grandes desórdenes sentimentales. Ocúpese de resolver los temas bancarios atrasados. Demuestre lo que vale a sus superiores. Un viaje mejorará sus molestias corporales.

Acuario

Las cuestiones del corazón se van resolviendo, sea receptivo. Suerte en el día de hoy en todo lo relacionado con la economía. Los cambios profesionales suelen ser favorables. Se avecinan desarreglos fisiológicos si no se cuida.

Piscis

No decaiga para que los problemas sentimentales no crezcan. Aumenta la entrada de dinero extra. Si no puede con tanto trabajo, hable con sus jefes. A punto de alcanzar el equilibrio en su organismo.

¿Qué es un horóscopo?

¿Qué es un horóscopo? Esta palabra que proviene del latín -horoscŏpus- significa 'que observa la hora'. Son muchas las personas que miran al cielo para ver el futuro más cercano que les depara. El horóscopo es la predicción de un futuro próximo en base a la posición astral del signo del Zodiaco.

Cada uno tiene su símbolo. Dependiendo en que fecha se nazca se pertenece a un signo del Zodiaco u a otro. En el cielo se diferencian por constelaciones. Y dependiendo de su posición, nuestro futuro irá a mejor o a peor, o al menos, esa es la creencia popular que ha inspirado juegos como el tarot.

¿Y el Zodiaco?

Existen doce signos zodiacales, relacionados con los elementos de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Los signos son: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno forma parte de una constelación que dependiendo del lugar y la fecha que ocupe en el universo, el futuro depara una u otra cosa.

Fechas de los signos del zodiaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

· Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

· Leo (23 de julio – 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

· Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)