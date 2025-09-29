Un hombre de 21 años mata a su pareja en Sevilla en un nuevo crimen machista La víctima «tenía un expediente abierto» en el sistema VioGén por episodios anteriores de violencia, según indican desde el Gobierno

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:34

Nuevo asesinato machista en España. Un hombre fue detenido ayer en Sevilla acusado de ser el presunto autor de la muerte de una mujer de 28 años con la que mantenía una relación sentimental. Según indicaron desde la Policía Nacional, el suceso tuvo lugar sobre las 03.10 horas de la madrugada. A esa hora el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibía una llamada. Un testigo avisaba que una mujer se encontraba en la calle. «Sangra y está pidiendo ayuda», se alertaba en la llamada. La víctima estaba en esos momentos en un soportal de la calle Tigris de la capital hispalense.

Cuando llegaron al lugar los efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios de emergencias nada pudieron hacer por salvar la vida de la mujer. El presunto autor de la agresión, un varón de 21 años fue trasladado al hospital Virgen Macarena para ser tratado de las heridas que él mismo se produjo. Todo apunta a que se trata de un nuevo caso de violencia de género.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, condenó el asesinato a través de su cuenta oficial de 'X'. A través de la red social confesó sentirse «consternado ante el terrible suceso acontecido» en la ciudad de la que es regidor y trasladó su «más absoluta condena por este asesinato». Además hizo llegar por esta vía su «más sentido pésame, de todo corazón, a la familia, vecinos y allegados» de la víctima.

La fallecida ya había sufrido la violencia machista con anterioridad, De hecho, tenía abierto un expediente en el sistema VioGén, según indicó Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla. Aunque es cierto que «no consta la existencia de denuncias previas ni medidas de protección judicial en vigor» contra el que presuntamente ha sido su asesino. El crimen tuvo lugar en la barriada de Sevilla Este.

Toscano hizo un llamamiento «no sólo a las mujeres que puedan sentirse víctimas de cualquier tipo de agresión sino a la sociedad en su conjunto para que cuenten con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puesto que se trata de salvar vidas».

El de ayer es el segundo asesinato machista que se produce en Sevilla este mes tras el ocurrido el pasado 7 de septiembre en el barrio de Valdezorras.

Detenidos en Badajoz

Las fuerzas de seguridad detuvieron también a otras dos personas en Badajoz por su presunta relación con el homicidio de otra mujer en esta ciudad el pasado jueves. El cuerpo de la fallecida fue hallado en el interior de una vivienda en la que se declaró un incendio. Hasta el lugar se desplazaron alertados por el fuego efectivos policiales, sanitarios y bomberos. Una vez sofocado el fuego descubrieron un cadáver en el interior del inmueble.

Se trataba del cuerpo de una mujer de 29 años que presentaba lesiones incompatibles con la vida. Además de tener quemaduras presentaba varias puñaladas, que según los forenses, sería la principal causa de su muerte.

No fue hasta ayer domingo cuando los investigadores notificaron la detención de un hombre y a su padre en relación con este presunto crimen de género. Según ha podido saber este periódico, el varón podría haber acuchillado a la mujer, su pareja sentimental, y luego, con la ayuda de su padre, habría tratado de ocultar el crimen y de destruir los indicios y pruebas calcinando la vivienda y el cuerpo.

Los detenidos «previsiblemente» serán puestos a disposición judicial este lunes, 29 de septiembre, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz. El caso permanece bajo secreto de sumario.