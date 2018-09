Hallan el cadáver de una mujer apuñalada en Málaga Una furgoneta de los servicios funerarios abandona el lugar en el que ha sido hallado el cadáver de una mujer en Torrox. / Eugenio Cabezas La Guardia Civil sospecha que se trata de un posible caso de violencia machista, aunque sin descartar otras hipótesis EUGENIO CABEZAS Y JUAN CANO Málaga Jueves, 27 septiembre 2018, 10:04

La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer de 44 años y de nacionalidad española cuyo cadáver fue encontrado la pasada madrugada con heridas de arma blanca en el interior de un domicilio en El Morche, en Torrox. Los agentes trabajan bajo la sospecha de que se trata de un caso de violencia machista, aunque sin descartar otras hipótesis.

A las 3.20 horas, la Benemérita recibió una llamada que informaba de que se estaban escuchando fuertes ruidos en el interior de un domicilio en la calle Poniente. Al llegar la primera patrulla de la Policía Local, sus agentes observaron gran cantidad de sangre en el suelo que procedía del balcón, por lo que esperaron la llegada de la Guardia Civil.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de los cuarteles de Torrox y Nerja, así como del Grupo de Intervención Rápida del Instituto Armado. Tras forzar la puerta de entrada al domicilio, descubrieron en la terraza el cadáver de la mujer. Presentaba, a simple vista, varias heridas de arma blanca, según las fuentes consultadas.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las pesquisas del caso. Los agentes, que manejan como principal hipótesis la violencia machista, buscan a la actual pareja de la víctima, que no se encontraba en el domicilio cuando llegaron las patrullas. No obstante, la mujer había sido víctima de malos tratos por parte de dos hombres distintos, apuntaron otras fuentes, por lo que, de momento, no se descarta ninguna línea de investigación.