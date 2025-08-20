Un grupo de oceanógrafos investigará la invasión de carabelas portuguesas
Estas medusas con una picadura especialmente venenosa son cada vez más habituales en las costas del Cantábrico
El Correo/ Agencias
Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:23
El Centro Oceanográfico de Gijón del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) tiene en marcha un programa de investigación sobre las carabelas portuguesas, las medusas con una picadura especialmente venenosa que desde hace años han llegado a las costas del Cantábrico.
El objetivo principal es mejorar el conocimiento sobre la biología y ecología de esta especie para entender qué factores determinan su distribución y abundancia. Además, se pretende poder predecir cuándo y dónde puede aparecer.
«La carabela portuguesa es uno de los organismos más emblemáticos del neuston -la comunidad biológica que habita la superficie del agua-, y también uno de los que más preocupación generan en la ciudadanía debido a su toxicidad. Conocer cómo y por qué llegan a nuestras costas es clave para prevenir riesgos», explicó Fernando Taboada, científico titular del Centro Oceanográfico de Gijón y uno de los investigadores principales del proyecto.
Cambio climático
El trabajo de campo, que por ahora está centrado en Asturias, incluye la localización, recuperación y mantenimiento temporal de ejemplares de carabelas portuguesas, tanto en mar abierto como en zonas costeras. Esto es posible gracias a la colaboración de los grupos de salvamento y a la tecnología de los miembros del Observatorio Marino de Asturias y la Escuela Superior de Marina Civil.
La carabela portuguesa es común en aguas cálidas de océano abierto, pero ocasionalmente es arrastrada hacia la costa por vientos y corrientes marinas. En los últimos veranos, su llegada al mar Cantábrico y a sus costas se ha vuelto más frecuente y, en ocasiones, ha obligado a cerrar algunas playas. Los científicos no descartan que este fenómeno se intensifique con el cambio climático.
