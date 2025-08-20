El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de una carabela portuguesa localizada en una playa. El Correo

Un grupo de oceanógrafos investigará la invasión de carabelas portuguesas

Estas medusas con una picadura especialmente venenosa son cada vez más habituales en las costas del Cantábrico

El Correo/ Agencias

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:23

El Centro Oceanográfico de Gijón del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) tiene en marcha un programa de investigación sobre las carabelas portuguesas, las medusas con una picadura especialmente venenosa que desde hace años han llegado a las costas del Cantábrico.

El objetivo principal es mejorar el conocimiento sobre la biología y ecología de esta especie para entender qué factores determinan su distribución y abundancia. Además, se pretende poder predecir cuándo y dónde puede aparecer.

«La carabela portuguesa es uno de los organismos más emblemáticos del neuston -la comunidad biológica que habita la superficie del agua-, y también uno de los que más preocupación generan en la ciudadanía debido a su toxicidad. Conocer cómo y por qué llegan a nuestras costas es clave para prevenir riesgos», explicó Fernando Taboada, científico titular del Centro Oceanográfico de Gijón y uno de los investigadores principales del proyecto.

Cambio climático

El trabajo de campo, que por ahora está centrado en Asturias, incluye la localización, recuperación y mantenimiento temporal de ejemplares de carabelas portuguesas, tanto en mar abierto como en zonas costeras. Esto es posible gracias a la colaboración de los grupos de salvamento y a la tecnología de los miembros del Observatorio Marino de Asturias y la Escuela Superior de Marina Civil.

La carabela portuguesa es común en aguas cálidas de océano abierto, pero ocasionalmente es arrastrada hacia la costa por vientos y corrientes marinas. En los últimos veranos, su llegada al mar Cantábrico y a sus costas se ha vuelto más frecuente y, en ocasiones, ha obligado a cerrar algunas playas. Los científicos no descartan que este fenómeno se intensifique con el cambio climático.

