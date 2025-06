«Gaza es hoy en día el mayor cementerio de niños del mundo»

Chema Vera (Madrid 1965) estuvo la semana pasada en Bilbao para hablar de infancia y pobreza global con un mensaje desgarrador y poco optimista. A ... cualquier lugar del mundo que se mire da miedo pensar sobre el futuro de miles de niños.

- Guerras, pobrezas, hambrunas... ¿por qué los niños se llevan siempre la peor parte?

- Porque hay una vulnerabilidad alta, porque viven en zonas de alto riesgo, porque no votan...

- ¿Todos somos culpables por mirar muchas veces a otro lado?

- No es tanto echarse la culpa como de exigir a quien tenga una mínima responsabilidad de actuar contra la pobreza infantil.

- Empecemos por los conflictos bélicos. ¿Qué le dice Gaza, Ucrania, Siria, Sudán...?

- Que hay una inhumanidad y que no se está cumpliendo el derecho internacional humanitario, que dice de forma expresa que no se masacre a niños y niñas. Todo lo contrario de lo que estamos viendo en algunas guerras olvidadas, como Sudán, pero también en las más visibles, como Gaza. Hay un ensañamiento que ha llevado a que Gaza sea hoy el mayor cementerio de niños del mundo. Y no solo eso.

- ¿Qué más hay?

- Es inaceptable y desesperante ver cómo se escapan las vidas de los bebés entre las manos. Se mueren de hambre cuando a pocos kilómetros tienes miles de camiones listos para entrar con esa ayuda que les salvaría la vida.

- ¿Cómo es posible que no llegue la ayuda humanitaria?

- El ejército israelí bloquea e impide la entrada. Pero, ojo, no solo en Gaza, también estamos encontrando dificultades para acceder en Sudán. Más de 473 millones de niños, uno de cada seis, vive en zonas afectadas por conflictos armados.

- Ante estas atrocidades, ¿Unicef no levanta la voz?

- Yo siempre digo que no sabemos cómo gritar ya para que todo aquel que tenga un gramo de poder lo use en exigir que se respete ese derecho internacional humanitario para que haya un alto el fuego y se termine esta carnicería entre niños y niñas.

- Pasemos a la pobreza. ¿Cuántos niños están perdiendo su infancia por la falta de recursos?

- 900 millones en el mundo sufren la llamada pobreza multidimensional. No tienen acceso a la salud, la educación, el agua... Y otros 33 millones viven en pobreza extrema.

- ¡El horror!

- Viven en esa frontera con el hambre que pone en riesgo su vida y lastra todo su futuro, además de impactar sobre su salud física y mental. ¡Devastador! Esta pobreza se focaliza fundamentalmente en África ( el 71%). Es el desafío número uno de la Humanidad.

- ¿Cuántos niños mueren de hambre?

- No le sé decir la cifra de muertos anuales, pero son cientos de miles. Con una característica añadida, y es que está siendo peor en estos últimos meses.

- ¿Por qué?

- Porque se están recortando fondos de la ayuda al desarrollo. Estados Unidos ha cancelado toda su cooperación. Hablamos de 40.000 millones. Hoy hay más niños que mueren de hambre por ese motivo. Parte de esos fondos iban a garantizar las respuestas humanitarias de 'vida-muerte' y asegurar el suplemento alimentario para sostener a muchos bebés. Hay también otro problema.

- ¿Cuál?

- Este recorte ha sido seguido por algunos países europeos, no tan drástico, no tan brutal, ni tan violento en cuanto a su urgencia, por Francia, Alemania y Reino Unido. 15 millones de niños y madres podrían ver interrumpido su acceso al apoyo nutricional.

- ¿Vergonzoso, no?

- Francamente lo es. Es dejar a su suerte y a la intemperie, frente a la violencia de la pobreza, a niños y niñas que tenían la última red que les podía salvar en la frontera entre la vida y la muerte.

- Muchos niños acaban sometidos a trabajos forzosos.

- La mejor forma de luchar contra la explotación infantil es combatir la pobreza. Cuántas familias pobres se ven forzadas a que sus hijos no vayan a la escuela y se ven forzados a que trabajen.

- España posee los peores datos de pobreza infantil de toda Europa.

- El 26,4% de niños vascos vive en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Pero aún es peor otro porcentaje: casi el 12% de los niños españoles están en situación de privación social y material severa. O sea, niños cuyas familias tienen que tomar una decisión crucial cada semana sobre si pueden calentar la casa o comer carne. Esa situación se da en España. ¿Es comparable con la de Burkina Faso?

- ¿Lo es?

- Es que no hay que comparar, es que hay que ir a todo. No podemos dejar a un solo niño que viva en la pobreza, sea aquí en Euskadi o en Burkina Faso. Otro 10% de niños se encuentra en riesgo de padecer algún trastorno mental. Más problemas.