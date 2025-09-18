El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de ambiente en la Plaza Nueva. Luis Ángel Gómez

El gasto en bares y ocio sigue imparable en Euskadi: ¿cuánto se deja cada familia al año?

Cada hogar destina un 11,6% de su presupuesto a hoteles y restaurantes y un 4,8% a espectáculos y cultura

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:15

En Euskadi se sale y se gasta en restauración y ocio. Eso se nota en las calles, en la apertura de nuevos negocios hosteleros casi ... en cada esquina, y lo dicen los propios responsables de bares y restaurantes, que viven una época dorada. Este jueves lo confirma además el Instituto Vasco de Estadística: salir consume ya el 16,4% de los presupuestos de los hogares, un porcentaje que año tras año sigue creciendo.

