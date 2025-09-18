El gasto en bares y ocio sigue imparable en Euskadi: ¿cuánto se deja cada familia al año?

En Euskadi se sale y se gasta en restauración y ocio. Eso se nota en las calles, en la apertura de nuevos negocios hosteleros casi ... en cada esquina, y lo dicen los propios responsables de bares y restaurantes, que viven una época dorada. Este jueves lo confirma además el Instituto Vasco de Estadística: salir consume ya el 16,4% de los presupuestos de los hogares, un porcentaje que año tras año sigue creciendo.

La Encuesta de Gasto Familiar 2024 pone cifras a lo que nos dejamos el pasado año en diferentes conceptos como vivienda y suministros, transporte, alimentación, artículos de vestir, mobiliario… y también en bares y espectáculos. El trazo grueso deja un desembolso general de 36.313 euros, de los que el 35,8% (13.008) se fueron a hipoteca o alquiler, agua, electricidad… El segundo ámbito con mayor dotación económica, como no podía ser de ora manera, es el de la alimentación y las bebidas no alcohólicas, que supone el 15,5% (5.633) tras registrar un retroceso del 1,4%.

Llama la atención el desplome de lo destinado a bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos, que si bien apenas es el 1% del total del gasto (365 euros) ha caído un 9,6% en un año. En el lado opuesto está el del ocio en la calle. Solo en hoteles, tras dispararse el turismo entre los residentes de la comunidad autónoma, cafés y restaurantes cada familia se dejó 4.207 euros, un 11,6% del total y un 3% más que un año antes siguiendo, destaca el Eustat, «su línea alcista». A esta cuantía hay que sumarle los 1.732 euros de media que se van a ocio, espectáculo y cultura, un 4,8% de todos los gastos familiares y uno de los conceptos con mayor incremento, un 8,4% en apenas un año.

El mayor incremento del gasto en restauración se produjo en Bizkaia, donde ese concepto alcanza el 11,6% del presupuesto familiar tras subir un 9% y alcanzar los 4.276 euros. En el extremo contrario está Álava, con una caída del 10,8%, hasta los 3.661, el 10,8% del gasto familiar. En Gipuzkoa se mantuvo en unas cifras similares (4.364 euros) y supuso un 11,9% del total.

Más allá de salir, lo que protagonizó a nivel de Euskadi la mayor subida fue el desembolso en seguros y servicios financieros, cuyo presupuesto por hogar (1.261) subió un 9,6%. En ropa y zapatos cada familia desembolsó 1.438 euros; en transportes 3.250; en mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda 1.319; y en información y comunicaciones 1.037.