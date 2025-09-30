El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Thom Van Dooren. Fundación BBVA

La Fundación BBVA premia al filósofo Thom Van Dooren por su labor contra la extinción de especies

«Un objetivo fundamental de mi trabajo es documentar y describir todos esos mundos que perdemos cuando desaparece un ser vivo», explica el experto australiano

Jon Garay

Jon Garay

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:16

Cuenta el filósofo Thom Van Dooren (Canberra, 1980) que la razón por la que estudió filosofía y religión en la universidad al tiempo que realizaba ... también algunos cursos de biología y ecología no era otra que «el asombro que sentía ante la grandiosidad de la naturaleza» cuando era adolescente. Su trabajo desde entonces en favor de la conservación de las especies desde las «humanidades ambientales» le ha servido para ser galardonado con el VII Premio Biophilia de la Fundación BBVA, que reconoce aportaciones que contribuyan a repensar la relación de los humanos con la naturaleza desde las disciplinas humanísticas, las ciencias sociales y la comunicación.

La Fundación BBVA premia al filósofo Thom Van Dooren por su labor contra la extinción de especies