Facebook censura 'Yo fui a EGB' por una foto de balines y dos de vacaciones veraniegas

Ignacio Martín Lunes, 10 de marzo 2025, 21:23 Comenta Compartir

'Yo fui a EGB', una de las comunidades líderes de las redes españolas con más de tres millones de usuarios, acaba de sufrir un duro golpe. Meta les ha cerrado la cuenta de Facebook, la plataforma en la que surgió el proyecto hace más de doce años y en la que tienen todavía el mayor número de sus seguidores, por haber publicado unas fotos «con desnudos» y que «incitan a la violencia». Jorge Díaz, coimpulsor de 'Yo fui a EGB' junto a Javier Ikaz, no sale de su asombro. «Es absolutamente injusto. Que nos hagan esto a nosotros, que somos blanquísimos. No publicamos nada de sexo, ni de religión, ni de política, ni siquiera de fútbol; de nada que genere división. Cuando por ahí hay multitud de páginas incitando al odio...», se lamenta en declaraciones a EL CORREO.

Hay que ver las tres fotos en cuestión para comprender su indignación. En una de ellas aparece una lata abierta de perdigones de chimbera, que en su día se publicó con el mensaje «todos de pequeños nos los metíamos en la boca». Las otras dos imágenes son de una familia en la playa y de varios menores sentados en un sofá de sky, en ambos casos con los protagonistas en bañador. Dos instantáneas datadas en los años 70 u 80 que fueron enviadas por los propios seguidores de la cuenta para su publicación: la de la playa, hace ocho meses (igual que la de los balines, más o menos) para participar en el concurso a la foto del 'EGBverano'; y la del sofá, Jorge Díaz cree recordar que también era para el concurso. En este caso la imagen llevaba cinco meses en Facebook.

Y ahí han estado las tres hasta el 25 de febrero. Ese día, la compañía propiedad de Mark Zuckerberg envió una notificación a Jorge y Javier para comunicarles que la cuenta quedaba bloqueada por no cumplir con la normativa, al contener fotografías de desnudos y que incitaban a la violencia. No solo se borraban las fotos, sino que los administradores de la página no podían publicar nada más. Tenían un plazo de cuatro días para pedir una revisión si no estaban de acuerdo con la resolución, por si se trataba de un error de la herramienta encargada de filtrar los contenidos, y así lo hicieron. Pero no, no era ninguna confusión. La cuenta sigue suspendida -de hecho ni siquiera sale ya en el buscador- y en 180 días será eliminada de las bases de Facebook, explica Jorge.

Ampliar

El coautor de 'Yo fui a EGB' se siente «totalmente desamparado». «Miles de seguidores en X y en Instagram -también están en TikTok, además de mantener la propia web, y en ninguna de estas plataformas han tenido problemas- se están poniendo en contacto con nosotros para preguntarnos qué ha pasado, están alucinando. Nadie entiende nada». Han revisado de arriba a abajo toda la reglamentación y no ven ninguna otra opción de recurrir a la empresa para tratar de revertir la situación. Les podría quedar la opción de los tribunales, pero por ahora ni se lo plantean: «Cualquiera va contra Meta», se lamenta Jorge Díaz, que no ahorra calificativos a la medida adoptada por Facebook: «ridiculísimo, surrealista... No sabemos qué hacer. Durante más de doce años hemos estado dándoles contenidos gratis a diario y ahora nos hacen esto».

Este lunes se han decidido a hacer público lo sucedido y las reacciones han llegado en cascada. Solo en las dos primeras horas, el tuit ha tenido más de 54.000 visitas, 2.000 me gustas y medio millar de comentarios. Entre ellos el escueto y unánime «alucinante» del cineasta Álex de la Iglesia.

Ampliar

En X 'Yo fui a EGB' tiene 300.000 seguidores, en Instagram 540.000 y en TikTok 210.000, exhibe las cifras Jorge Díaz. Pero es que Facebook sigue siendo su gran reserva con 1,8 millones de usuarios. De ahí el daño en términos de visibilidad que la suspensión de la página le está ocasionando a un proyecto que cuenta en su haber desde su creación, entre otras iniciativas, con cuatro volúmenes de 'Yo fui a EGB', un libro de actividades, juegos de mesa, una exposición, conciertos...

Tampoco ha faltado quien ha tratado de aprovecharse de la situación. No habían pasado dos horas desde que Jorge denunciara lo ocurrido y ya había otra página en Facebook con el mismo nombre -'Yo fui a EGB'- y el mismo logo. «Algún listo, nosotros no hemos sido. ¿Y ahora que hacemos?», se pregunta entristecido Jorge Díaz.

Temas

Facebook

EGB