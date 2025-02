La extraña petición de la Guardia Civil a un motorista: «A mí me has ganado» Los agentes dieron el alto a un joven en moto en Almería

Bruno Vergara Miércoles, 19 de febrero 2025, 10:20

Se sabe que es un hombre, pero su identidad se desconoce. Su nick en redes sociales es 'zeta.dragon.rider' y es tremendamente viral en internet por conducir su moto disfrazado como un dragón. En su último vídeo, una patrulla de la Guardia Civil le dio el alto y el paró .

En el vídeo, el motorista ve a la patrulla de la Guardia Civil entrando en una rotonda en Almería. El sigue la misma dirección y, tras unos metros, los agentes le hacen señas para que pare en el arcén. El joven no pone objeción. Los policías se bajan del coche,le saludan y le preguntan si se encuentra bien. El chico responde que sí. «Por qué vas así», le consulta. El chaval, algo nervioso, se ríe y dice que le «gusta».

Los agentes quieren comprobar el estado del motorista. Le preguntan si habla español y observan que está grabando. El joven, que español, les dice que puede borrar el vídeo si les «incomoda». Los agentes afirman que «no pasa nada». Uno de ellos mira la moto detenimiento mientras que otro le pregunta por qué va así vestido. «No sé... me gusta, me hace gracia», responde el chaval.

De repente, uno de los guardias civiles le dice que se le acerque. Para sorpresa del chico, el agente saca el móvil y le pide un selfie. «No pasa nada, que nos has llamado la atención. Esto no pasa todos los días», le explica. «A mí me has ganado. Muy chulo, no te asustes», añade. «

El joven afirma que es «la primera vez» que le paran. A esto le responde uno de los agentes: «De la Guardia Civil no hay que tener miedo». Y es que el chico tiene la «incertidumbre» de si es legal cómo circula. Los policías le indican que sí.

Finalmente, el motorista les pide si puede publicar el vídeo pixelando los rostros de los agentes, un aspecto a los que los guardias civiles no ponen objeción.

El vídeo tiene ya tres millones de visualizaciones en TikTok, con casi cuatro mil comentarios. Muchos de ellos alabando el trabajo de la Guardia Civil.