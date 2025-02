Euskadi reduce su tasa de pobreza y se consolida como la comunidad con el porcentaje más bajo

Que la pobreza, o el riesgo de padecerla, depende en gran medida del lugar en el que a uno le toca vivir es algo bien ... sabido por todos. Pero a esa brecha, que en el día a día, la ven sobre todo quienes están en las situaciones más vulnerables, la pone cifras este jueves la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 del INE. Euskadi es, en prácticamente todas la variables analizadas, la comunidad autónoma con el porcentaje más bajo de población con problemas económicos, unas tasas que siguen descendiendo pero que todavía están lejos de los objetivos marcados.

El indicador más completo es la tasa Arope, que incluye también el riesgo de exclusión al contabilizar a las personas que están en situación de pobreza (por debajo del 60% de la mediana de ingresos); a las que tienen carencias materiales severas (no pueden hacer frente a gastos imprevistos, ir de vacaciones, poner la calefacción...); y a aquellas en cuyos hogares hay una baja intensidad laboral (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial). El porcentaje de vascos que padecen esas situaciones alcanza el 14,8%, tras encadenar tres años de descensos consecutivos.

19.078 euros es la renta media por persona en Euskadi, frente a los 14.807 de media nacional.

La media nacional es bastante mayor que la de Euskadi, con un 25,8% de ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión, y dibuja un mapa en el que el País Vasco se queda cada vez más solo. En Navarra, la segunda región con la tasa más baja, ha aumentado hasta el 18,3%. Y, aunque de forma generalizada haya descendido, hay autonomías como Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia en las que supera al 30% (en Ceuta y Melilla está por encima del 40%).

La mejor posición de esta comunidad autónoma responde, suelen coincidir instituciones y entidades sociales, a un sistema de protección social fuerte. Eso se vio de forma muy clara en la pandemia, cuando las diferentes ayudas y programas de apoyo redujeron la tasa hasta un 13,6%. Pero también hay otras variables importantes, como los ingresos. La renta media por persona aumentó hasta los 19.078 euros, muy por encima de la media nacional (14.807). También es una de las comunidades en las que, pese a los elevados precios de la vivienda, menos familias tienen que preocuparse por pagar la casa, ya que el 54,5% de los hogares son en propiedad con la hipoteca ya pagada.

Un 22,5% no puede asumir gastos imprevistos

Hasta aquí, las felicitaciones. Ahora toca la 'cara B', porque pese a que en cifras de trazo grueso casi todo mejora, el 33,8% de los vascos tienen algún grado de dificultad para llegar a fin de mes (en 2023 eran un 33,1%). Un 9,4% tienen además bajos ingresos, un 6,9% trabajan menos de lo que podrían y otro 4,6% convive privaciones materiales severas. Aquí encontramos, por ejemplo, que en 2024 eran más que en 2023 los vascos que no tenían capacidad para hacer gastos imprevistos (un 22,5%), los que no podían permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada (12%) o los que no comían carne, pollo o pescado al menos cada dos días (4,1%).

Y si comparamos la situación actual con el País Vasco del futuro, al que se debería llegar, los datos no son tan buenos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible marcaba como objetivo reducir a la mitad la tasa Arope de 2015, que en Euskadi era del 18,2% y ahora del 14,8%. En nueve años se ha reducido en menos de cuatro puntos, y quedan seis para que baje 5,7, una meta difícil de alcanzar.