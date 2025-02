El estado de salud del Papa Francisco empeora tras sufrir una crisis respiratoria

La salud del papa Francisco empeora. El estado del pontífice, de 88 años y hospitalizado desde hace más de una semana, sigue siendo «crítico» y ... su «pronóstico es actualmente reservado», según ha informado el Vaticano. Estas mismas fuentes indicaron que Francisco I sufrió una «crisis respiratoria asmática». Además ha necesitado una transfusión de sangre para paliar la falta de plaquetas relacionada con la anemia.

«El estado del Santo Padre sigue siendo crítico, por lo que, como se explicó ayer, el Papa no está fuera de peligro. Esta mañana, el Papa Francisco ha presentado una crisis respiratoria asmática prolongada, que también ha requerido la aplicación de oxígeno a alto flujo. Los análisis de sangre de este sábado también mostraron una plaquetopenia, asociada a anemia, que requirió la administración de hemotransfusiones. El Santo Padre continúa alerta y ha pasado el día en un sillón, aunque con más dolor que ayer. Por el momento, el pronóstico es reservado», anunciaron en un comunicado.

Una semana hospitalizado

Esta misma mañana el panorama parecía un poco distinto. «El Papa ha descansado bien» era la escueta actualización del Vaticano. En estos momentos, continúa recuperándose de la neumonía bilateral derivada de una bronquitis que le apartó de sus quehaceres desde mediados de este mes de febrero. El estado de salud de Francisco daba a última hora del miércoles señales de una «leve mejoría» tras los últimos análisis de sangre evaluados por los clínicos. Este domingo el Papa se ausentará por segundo domingo consecutivo de la celebración de la eucaristía para no interferir en su proceso de recuperación.

Si no hay novedades, el alta médica no se prevé ya hasta casi alcanzado el mes de marzo, según advirtió este viernes el personal médico que atiende a Francisco. El Papa no está fuera de peligro y tiene abierta la puerta a las dos posibilidades», según detalló Luigi Carbone, director médico del Vaticano. Aclaró que en cualquier caso, «en este momento no está en peligro de muerte» y que «está respondiendo a la terapia».