El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de dos agentes de la Ertzaintza. E. C.

La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a ciudadanos

Comunica a los policías que no tienen la suficiente formación para usarlo de forma general y que es preferible que los usen con otros ertzainas

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:08

Comenta

La Ertzaintza ha aconsejado a los agentes de numerosas comisarías que es preferible que no usen los torniquetes que llevan en los coches patrulla para ... atender a un ciudadano que se esté desangrando en la calle, según ha podido saber EL CORREO. Los policías podrán seguir utilizando esta herramienta, que portan en los vehículos desde hace apenas un año, para atender a un compañero que sufra una hemorragia masiva. Pero la directriz que les han transmitido en las reuniones de comisaría es que es preferible que no la usen con el resto de personas que sufran una emergencia. ¿El motivo que les han dado para justificar esta decisión? Los patrulleros de seguridad ciudadana no han sido suficientemente formados para utilizar estos instrumentos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  5. 5 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  6. 6

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  7. 7 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  8. 8

    «Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»
  9. 9

    Sánchez pacta con Bildu «blindar» la atención en euskera en las grandes empresas vascas
  10. 10 Detenido en Santutxu un miembro de Herri Norte por agredir a un aficionado ultra del Betis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a ciudadanos

La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a ciudadanos