La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a ciudadanos

La Ertzaintza ha aconsejado a los agentes de numerosas comisarías que es preferible que no usen los torniquetes que llevan en los coches patrulla para ... atender a un ciudadano que se esté desangrando en la calle, según ha podido saber EL CORREO. Los policías podrán seguir utilizando esta herramienta, que portan en los vehículos desde hace apenas un año, para atender a un compañero que sufra una hemorragia masiva. Pero la directriz que les han transmitido en las reuniones de comisaría es que es preferible que no la usen con el resto de personas que sufran una emergencia. ¿El motivo que les han dado para justificar esta decisión? Los patrulleros de seguridad ciudadana no han sido suficientemente formados para utilizar estos instrumentos.

Esta medida ha generado malestar entre muchos ertzainas. Diversas fuentes entienden que se trata de evitar posibles reclamaciones judiciales por un mal uso de la herramienta. Consultado al respecto, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco aseguró a este periódico que el servicio de prevención no ha dado a los agentes ninguna orden de no actuar en este sentido. La consejería admitió que esta herramienta no forma parte de la «dotación policial» de los agentes y que se puede utilizar por si le pasa algo a un ertzaina. En todo caso, insistieron en que, si existe una emergencia con un ciudadano, no se pondrían pegas a su uso.

Los torniquetes son una herramienta que venía siendo reclamada en las comisarías desde hace varios años. Básicamente, porque los patrulleros son los primeros recursos de emergencia que suelen llegar a un incidente. Por eso -explican los agentes que llevan años reclamando esta herramienta- resulta tan importante contar con torniquetes (y formación específica) en los incidentes en los que cada segundo cuenta para salvar una vida. En este contexto, también pedían formación para hacer una reanimación cardiopulmonar de urgencia y la maniobra de Heimlich en un atragantamiento. La clave del asunto es que se trata de casos en los que, «si no actúas rápido, la víctima se muere antes de que lleguen los sanitarios». Los especialistas explican que los cortes en determinas zonas -como la femoral- pueden provocar la muerte de la víctima en apenas dos minutos.

Otro de los argumentos que se esgrimían para reclamar torniquetes para las patrullas de seguridad ciudadana es el aumento de las agresiones con navajas. En 2023 se incautaron oficialmente unas 1.500 armas blancas en las calles de Euskadi.

Hace un año se anunció la adquisición de unos 500 torniquetes para las patrullas. Uno de los aspectos que se trataba de evitar es que cada agente lleve sus propias herramientas de primeros auxilios. Desde entonces se han registrado casos en los que ertzainas han salvado la vida a personas víctimas de agresiones con armas blancas. Ocurrió, por ejemplo, durante la victoria europea del Athletic ante el Rangers la pasada temporada.