Los ertzainas del puerto de Pasaia tienen que «pedir permiso» a la Guardia Civil para ir al baño

Ertzainas de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) se quejan de las «pésimas» condiciones en las que tienen que desarrollar su trabajo en el ... puerto de Pasaia desde que la Policía vasca asumió, entre otras tareas, las competencias de seguridad y de protección de la zona restringida de las instalaciones en los puertos vascos. Han pasado tres semanas desde que se hizo efectivo el despliegue y los agentes denuncian que ni siquiera tienen un lugar en el que poder ir al baño. La idea es que la Ertzaintza cuente con una oficina de Atención Ciudadana en el edificio denominado Consignatarios del Puerto, según explican fuentes del Departamento de Seguridad. «Pero de momento hasta tenemos que pedir permiso a la Guardia Civil para poder utilizar sus baños», lamentan varios ertzainas.

El traspaso al Gobierno vasco de determinadas competencias en los puertos de Euskadi fue pactado en julio de 2024 en la Junta de Seguridad -el máximo órgano de coordinación bilatera- como consecuencia de los acuerdos entre el PSOE y el PNV con motivo de la investidura de Pedro Sánchez. En todo caso, la Guardia Civil y la Policía Nacional siguen manteniendo sus principales competencias, como son el control de fronteras y las aduanas, y el nuevo reparto competencial no implicará una reducción de los efectivos de estos dos cuerpos policiales, según insiste el Ministerio del Interior.

Barracón provisional

La materialización de este acuerdo se produjo el pasado 3 de febrero en el Puerto de Santurtzi, en un acto que el Gobierno vasco calificó como «un paso adelante en nuestro autogobierno». «La Ertzaintza culmina su despliegue en toda la geografía portuaria vasca. Desde Muskiz a Hondarribia (los puertos) pasan a ser hoy como cualquier otro pueblo de Euskadi», proclamó el lehendakari Imanol Pradales.

Lo cierto es que la «transición» se está topando con «dificultades». Sobre todo, en lo que se refiere a las condiciones en las que los ertzainas tienen que realizar su trabajo. Los agentes tienen quejas de las instalaciones de Santurtzi -donde trabajan a turnos las 24 horas del día-, pero sobre todo ponen el foco en las condiciones que se han encontrado en Pasaia. En el puerto guipuzcoano no se cubren las noches.

Para empezar, explican que su lugar de fichaje está en la base de Iurreta, desde donde cogen los vehículos para desplazarse al puerto. Allí -lamentan- no tienen de momento ningún tipo de instalación. «Se había hablado de poner un barracón provisional, pero no tenemos ni eso, y no sabemos cuándo nos darán alguna solución», subrayan.

El asunto es que, de momento, los agentes que tienen que ir al baño deben pedir permiso a la Guardia Civil para poder utilizar sus instalaciones, ya que la embarcación que tienen amarrada carece de este servicio. «La solución que nos dan de momento es que vayamos a las comisarías de Oiartzun o de Rentería», añaden. De hecho, los agentes acuden a la hora de comer a estos centros policiales, que de momento son la referencia de los agentes desplegados en el puerto. «Necesitamos soluciones», reclaman