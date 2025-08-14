El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eliminan el mural dedicado a Nevenka en Ponferrada

Fue una obra de la ilustradora Mercedes de Bellar promovida por Netflix en 2021, coincidiendo con el estreno del documental

Marina León

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:06

Borran el mural con el rostro de Nevenka Fernández en el centro de Ponferrada. Ubicado en una fachada entre las calles La Paz y Doctor Fléming, fue una obra de la ilustradora Mercedes de Bellar promovida por Netflix en 2021, coincidiendo con el estreno del documental. En el dibujo aparecía la imagen de la que fuera concejala de Hacienda en esta localidad y logró la primera condena de un cargo político por acoso, el entonces alcalde, Ismael Álvarez.

En la mañana de este jueves la pared aparecía completamente blanca, ni rastro del dibujo ni de la frase que lo acompañaba: «Lo hiciste por todas, gracias por contar tu historia, eres el orgullo de nuestra ciudad, te creemos...». La eliminación del mural ha causado revuelo en redes y hay quienes apuntan directamente al Ayuntamiento, liderado por el PP y Coalición por El Bierzo. «Borran a Nevenka de nuestra ciudad aprovechando que el foco son los incendios», escriben los socialistas en redes.

La propia autora del mural también ha lamentado lo sucedido. «Siempre es lo mismo con la historia de las mujeres. Harta», escribe en sus stories de Instagram. Por su parte, la alcaldesa de Ponferrada, Lidia Coca, ha salido al paso de las críticas, según recoge El Bierzo Digital. La regidora asegura que la pintura se encontraba en una propiedad privada y había sido realizada como «publicidad del audiovisual para Netflix, no es un homenaje municipal ni el Ayuntamiento ha decidido retirarlo». Coca recuerda que en su dia la licencia para el proyecto la concedió el entonces concejal socialista de Dinamización Económica y Urbanismo, Pedro Fernández. «El mural ni era un homenaje, ni era municipal, ni era altruista, ni era una muestra de dignidad y reparación. Por la misma voluntad que se puso, se quita, pero esa voluntad no es municipal».

