El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un elefante ataca a unos turistas en un safari en África

Un elefante ataca a unos turistas en un safari en África

El animal volcó la canoa en la que viajaban los visitantes

B. V.

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:28

Lo que debía ser un apacible safari en Botsuana, en África, se convirtió en una auténtica pesadilla para un grupo de turistas británicos. Al parecer, su guía se confió y se acercó demasiado a una manada de elefantes y sus crías, lo que provocó la reacción de unos de los paquidermos, que atacó al grupo.

En un vídeo se puede ver cómo el elefante ataca al grupo, que va en diferentes canoas entre los juncos. El animal corre hacia ellos, lo que provoca el vuelco de una de las embarcaciones, arrojando a los cuatro visitantes al agua, mientras los guías se dirigieron a la orilla en busca de refugio.

Tras el brutal ataque, parece que se aleja, pero vuelve para embestir a una de las mujeres, golpeándola con la trompa y sumergiéndola bajo el agua. La víctima sobrevivió porque el elefante perdió de vista su posición en el agua turbia y abandonó el ataque tras unos segundos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  2. 2

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  3. 3 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  4. 4

    Un herido en una pelea con palos y paraguas en plena calle en Erandio
  5. 5 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  6. 6

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  7. 7 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  8. 8

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  9. 9

    Netanyahu acepta el plan de paz de Trump para poner fin a la «muerte y destrucción en Gaza»
  10. 10

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un elefante ataca a unos turistas en un safari en África