Un elefante ataca a unos turistas en un safari en África El animal volcó la canoa en la que viajaban los visitantes

B. V. Martes, 30 de septiembre 2025, 17:28

Lo que debía ser un apacible safari en Botsuana, en África, se convirtió en una auténtica pesadilla para un grupo de turistas británicos. Al parecer, su guía se confió y se acercó demasiado a una manada de elefantes y sus crías, lo que provocó la reacción de unos de los paquidermos, que atacó al grupo.

En un vídeo se puede ver cómo el elefante ataca al grupo, que va en diferentes canoas entre los juncos. El animal corre hacia ellos, lo que provoca el vuelco de una de las embarcaciones, arrojando a los cuatro visitantes al agua, mientras los guías se dirigieron a la orilla en busca de refugio.

Tras el brutal ataque, parece que se aleja, pero vuelve para embestir a una de las mujeres, golpeándola con la trompa y sumergiéndola bajo el agua. La víctima sobrevivió porque el elefante perdió de vista su posición en el agua turbia y abandonó el ataque tras unos segundos.